「いい休みが取れた」 吉田優利はダブルス戦予選落ちを糧に“69”の好発進
＜マイヤーLPGAクラシック 初日◇18日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞先週のダブルス戦「ダウ選手権」は予選落ち。それでも、結果的には心身を整える時間になった。冷たい風が吹きつける難コンディションの初日、吉田優利が5バーディ・2ボギーの「69」をマーク。首位と3打差の3アンダー・12位タイと好スタートを切った。
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「今日は出だしも良かったですし、組自体もすごいスコアが良かったので、リズム良く回れたかなと思います」 1番パー4では「セカンドもうまくいったし、パットも完璧」と、ピン左約3メートルにつけてバーディ発進。「セカンドでしっかりグリーンをヒットしたい」というプランを掲げて臨んだ初日だったが、その狙い通りのゴルフとなった。 「全然悪くないし、むしろいい状態でずっと回れていた。大きなミスもなかったし、重いラフなので、そこでフェアウェイに置きたいなってところで、今日は割とフェアウェイをヒットできたかなと思います」 84.6％（11/13、※パー3が5つ）のフェアウェイキープ率に加え、パーオン率も83.3％（15/18）を記録。ショットの安定感が光る一日となった。 15番でボギーを喫したものの、グリーンが大きな打ち上げとなる16番では大きく曲がるバーディパットを沈め、すぐに取り返す勝負強さも見せた。 「カップ1個以上外せたので、すごく曲がるラインをしっかり決められたことも良かったですし、前のホールはちょっと気持ち悪くなりましたが、それをすぐ取り返せたのは18番のバーディにつながったかなと思います」 18番パー5では、フェアウェイとラフの境目から放った3打目のアプローチがややショートし、約6メートルのパットを残した。それでも、これを沈めてバーディフィニッシュ。納得の表情で初日を終えた。 「ショット自体は悪くないというか、しっかり芯に当たることが多い。スピンとか球筋とかを自分のイメージ通りにゴルフを組み立てやすいっていうのはあります」 冷たい風が吹く難コンディションの中で積み上げた3アンダーには、大きな価値がある。 また、先週のダブルス戦では馬場咲希とのペアで予選落ち。「でも、2日で終わっちゃったんで、いい休みが取れたなと思って」と、その時間を前向きに捉えていた。 「ここ（今大会）とKPMG、2週間しっかりいい位置で終えたいなと思ったので、そこをしっかりいい練習に時間を充てられたかなと思います」 先週の悔しさをリフレッシュに変え、迎えた個人戦。状態の良さを結果につなげた初日となった。「ここ（今大会）とKPMG、2週間しっかりいい位置で終えたい」。まずは今大会で上位争いを演じ、その勢いのまま大舞台へと乗り込みたい。（文・齊藤啓介）
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