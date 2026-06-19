Elmiene（エルミーン）×Fujii Kaze（藤井風）コラボ曲「Comets + Gold」デジタルリリース！MV公開も決定

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Elmiene（エルミーン）と藤井 風（Fujii Kaze）が、6月19日に新曲「Comets + Gold」をリリース。同日20時に、同曲のMVが公開される。

■「彼の曲を初めて聴いた時、すぐに恋に落ちました」（Fujii Kaze）

「Comets + Gold」は、3月にリリースされたElmieneの高い評価を受けたデビューアルバム『サウンズ・フォー・サムワン』に続く新曲。

Elmieneと藤井 風の出会いは、藤井がイギリスの注目R&BスターであるElmieneの楽曲「Someday」のカバーをYouTubeに投稿したことがきっかけだった。

その後、クリスマス休暇中にElmieneが日本を訪れ、藤井のもとを訪問。ふたりは数日間を共に過ごし、曲作りをしながら互いを知っていくなかで、素晴らしい楽曲「Comets + Gold」が生まれた。

日本発の最も注目すべきアーティストのひとりとして急速に存在感を高めている、藤井 風。『Coachella』にてデビュー出演を果たし、両週末にパフォーマンスを行った直後、LAでElmieneとともに「Comets + Gold」のMVを撮影した。

藤井との制作について、Elmieneは「いろいろな意味でとても自然でした。なかでも僕が特に感銘を受けたのは、音楽がコードやハーモニーを通してどのように動いていくのかに対する、彼の特別な理解です。彼は楽曲に深みと感情をもたらす、完璧な色彩を加えることに長けています。彼のおかげで、僕たちの音楽の銀河にはさらに多くの星が加わりました」とコメント。

一方、藤井は「彼の曲を初めて聴いたとき、すぐに恋に落ちました。彼は、今の音楽に必要な古き良きソウルを取り戻してくれます。この曲をレコーディングしたとき、彼の広大な宇宙の中をただ漂っているような感覚でした。彼の音楽の銀河の中で、ひとつの彗星になれたことをとても幸運に思います」と語っている。

本作のMVでは、ふたりのアーティストが夢のようで映画的な世界観の中に登場。互いにヴァースを交わしながら、友情とお互いのクラフトへの敬意から生まれたこの楽曲が持つ、純粋なソウルと心からの想いを表現している。

Elmieneのデビューアルバム『sounds for someone』は、リスナーを非常にパーソナルな旅へと誘う作品。そこには、Elmiene自身の世界観や自己認識に深く影響を与えてきた、家族にまつわる20年にわたる試練と勝利の歩みが描かれている。本作には、グラミー賞受賞シンガーソングライターのRaphael Saadiqも参加。制作陣にはSampha、Jeff “Gitty” Gitelman、そしてグラミー賞受賞プロデューサーのNo I.D.、Raphael Saadiqら、そうそうたる顔ぶれが名を連ねている。彼らの参加によって、アルバムのエモーショナルな世界に豊かな深みと質感が加えられた。

Elmieneはこれまでに、『Roots Picnic』や、スティーヴィー・ワンダーのサポートアクトとして出演した『British Summer Time Hyde Park』など、重要なステージを経験。彼の『Tiny Desk Concert』は100万回再生を突破しており、『The Terrell Show』で披露した「I Don’t Ever Want to See You Again」のパフォーマンスも、彼のR＆Bアーティストとしての深みを印象づけるハイライトとなった。Spotify、Apple Music、MTV、NME、The Guardian、BBCなどの各プラットフォームから“Artist to Watch”として注目されているElmieneは、2026年以降も音楽シーンにおいて長く存在感を放つアーティストとなることが期待される。

Elmieneは、アメリカでの『sounds for someone』ツアーを経て、8月に『SUMMER SONIC 2026』出演のため再び来日予定。その後、11月には同ツアーをUKおよびヨーロッパへと展開予定で、11月29日のアムステルダム公演を皮切りに、12月8日のロンドン・Eventim Apollo公演で締めくくられる。

『SUMMER SONIC 2026』の出演、来日を記念してヒットアルバム『サウンズ・フォー・サムワン』の国内盤アルバムのリリースが7月31日に決定。アルバム詳細は今後随時アップデートされる。

■リリース情報

2026.06.19 ON SALE

Elmiene, Fujii Kaze

DIGITAL SINGLE 「Comets+Gold」

https://umj.lnk.to/E_CAG

2026.07.31 ON SALE

Elmiene

ALBUM『サウンズ・フォー・サムワン』

https://umj.lnk.to/E_FK_CAG_physical

※国内盤

■関連リンク

藤井 風 OFFICIAL SITE

https://fujiikaze.com

Elmiene OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/elmiene/biography/