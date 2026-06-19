『モーニングショー』、長嶋一茂＆玉川徹氏がそろって欠席 羽鳥慎一が報告
フリーアナウンサー羽鳥慎一（55）が、きょう19日放送のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）に生出演。金曜コメンテーターの長嶋一茂とレギュラーコメンテーターの玉川徹氏が、2人そろって欠席していることを伝えた。
【画像】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」スタジオの様子
番組冒頭、羽鳥アナとアシスタントを務める松岡朱里アナウンサーが「おはようございます」とあいさつ。続けて羽鳥アナが「6月19日金曜日、『羽鳥慎一モーニングショー』です。きょう一茂さんと、玉川さんもお休みになります」と伝えた。
なおスタジオのコメンテーター席には、東京大学大学院准教授で経済思想家の斎藤幸平氏がゲストで出演。金曜コメンテーターの前大津市長の越直美弁護士と2人で座っていた。
【画像】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」スタジオの様子
番組冒頭、羽鳥アナとアシスタントを務める松岡朱里アナウンサーが「おはようございます」とあいさつ。続けて羽鳥アナが「6月19日金曜日、『羽鳥慎一モーニングショー』です。きょう一茂さんと、玉川さんもお休みになります」と伝えた。
なおスタジオのコメンテーター席には、東京大学大学院准教授で経済思想家の斎藤幸平氏がゲストで出演。金曜コメンテーターの前大津市長の越直美弁護士と2人で座っていた。