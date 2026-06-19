18日、英ケンブリッジシャーにある動物園の前に立つ警察官/Joe Giddens/PA Wire

（CNN）英国警察は、動物園のワニの囲いの中で3歳の男の子が重体で発見された事件を受け、殺人未遂の疑いで男1人を逮捕した。

ケンブリッジシャー警察の発表によれば、18日の「午後1時24分、3歳男児の関係する事案が発生し、その結果男児がワニの囲いの中に入ってしまったとの通報を受け、警察官が動物園に駆けつけた」。

男児は重傷を負い病院に搬送された。容体は重篤だが安定しているという。警察によると、専門の訓練を受けた警察官が男児とその家族を支援している。

逮捕されたのはノーフォーク在住の30歳の男。警察は、男と男児は面識がないとみており、捜査を進めている。

当該の動物園は声明の中で、家族への配慮からワニなどが飼育されている熱帯動物館を当面の間閉鎖すると発表。「本日発生した事件を受け、男児とそのご家族に心からお見舞い申し上げる」と述べた。

動物園のあるハンティントンの国会議員、ベン・オベスジェクティ氏は、警察幹部が今回の事件を「重大」な事件として扱い、刑事捜査を開始したと述べた。

同氏はX（旧ツイッター）で、男児と家族を見舞う内容のメッセージを投稿した。