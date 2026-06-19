作詞家の橋本淳さんが、5月21日に亡くなった。



【写真】150万枚の大ヒットで日本レコード大賞に輝いた「ブルー・シャトウ」

生前にお会いする機会はなかったが、たいへん思い入れのある作家だったので追悼の筆をとりたい。



『ブルー・ライト・ヨコハマ』、『ブルー・シャトウ』、『亜麻色の髪の乙女』…昭和を彩る数々のヒット曲を手がけた橋本さん。作詞家としてのデビュー作は1965年の『ボンド小唄』（ボニージャックス）だと言われているが、とりわけこのころから流行し始めたグループ・サウンズには多大な功績があった。



グループ・サウンズブームの幕を開けた作家として

まずはジャッキー吉川とブルーコメッツのデビュー曲で、グループ・サウンズ初のヒット曲と言われる『青い瞳』（1966年）を手がけたこと。これは業界の師で、人気音楽番組『ザ・ヒットパレード』（フジテレビ）のディレクターだったすぎやまこういちさんの意向により、ブルコメの井上忠夫（のちの井上大輔）さんと共作した楽曲だ。当時のレコード業界は専属作家制という慣習が生きており、自由に楽曲を世に出すことが難しかったのだが、粘り強く交渉した結果、日本コロムビアの洋楽レーベルからリリースが実現。楽曲の斬新さに加え、『ザ・ヒットパレード』の援護射撃もあり、英語盤が10万枚以上、日本語盤が50万枚以上と言われる大ヒットを記録したのだ。



しかも、翌1967年3月には再び橋本×井上コンビによる『ブルー・シャトウ』が150万枚という爆発的なヒットに。すでにザ・スパイダースなどバンドスタイルで歌うグループはちらほら出現していたが、ブルコメがこの2曲のヒットを放ち、『NHK紅白歌合戦』にも出演したことが「グループ・サウンズ」というスタイルが一般に認知される決定打となったわけだ。



乙女チックで耽美…その作風のルーツは

以降、ヴィレッジ・シンガーズ、ザ・タイガース、ザ・ゴールデン・カップス、ザ・ジャガーズ、オックスなど数々のグループ・サウンズの作詞を手がけた橋本さんだが、その作風には時代にマッチする独特のセンスがあった。当時の作品には「森と泉にかこまれて 静かに眠るブルー・シャトウ …」（『ブルー・シャトウ』）、「亜麻色の長い髪を 風がやさしくつつむ…」（『亜麻色の髪の乙女』）など言葉数をおさえ、童話の世界を描いたような乙女チックで耽美なものが多い。これがロック由来の新しい音楽性であるグループ・サウンズが、大衆に広く受け入れられるための重要な要素になったのだ。



橋本さんの父は「小鳥はとっても歌がすき」で有名な童謡『ことりのうた』の作詞を手がけたことでも知られる児童文学家の与田凖一さん。その縁で学生時代には作家を目指し、檀一雄さん、梅崎春生さんといった作家の書生をしていたそうだが、父や先達の影響から橋本さんは、作詞家として「抽象的な言葉を投げかけて大衆の想像力を喚起する」という考えを持っていたという。



現代的なポップスの感覚に比べると、いささか詩的過ぎる橋本さんの歌詞だが、表現家としてのルーツや思想を鑑みるとなぜそうなったか、なぜ受け入れられたのかがよく分かる。よくも悪くも「大衆」というマスが今よりも強固だった1960年代において、簡潔な言葉でリスナーをイマジネーションの世界にいざなう橋本さんの作品は、ヒットすべくしてヒットしたのだ。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）