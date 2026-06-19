ディズニー最新作「ビリーと魔法のはじまり」日本公開決定 ヒロイン史上初“現代高校生”の主人公による魔法の物語

ディズニー最新作「ビリーと魔法のはじまり」日本公開決定 ヒロイン史上初“現代高校生”の主人公による魔法の物語