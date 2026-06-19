想定外の結末となった「わんこチャレンジ」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で24万3000回再生を突破し、「かわいすぎる」「逆にすごい」「初めて見たパターンw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：廊下にトイレットペーパーを並べ『犬がジャンプするか』見てみた結果→予想外な『まさかの乗り越え方』】

トイレットペーパーをジャンプ！？

Instagramアカウント「marumarugram3」の投稿主さんは、ししまるちゃん＆らんまるちゃん＆るうちゃんという3匹のポメラニアンと暮らしています。今回の主役は、ししまるちゃん。

ある日、ししまるちゃんは飼い主さんが用意したチャレンジに挑戦することになりました。廊下に並べられていたのは、横一列に置かれたトイレットペーパー。高さはほとんどなく、ジャンプが得意なわんこなら簡単に飛び越えられそうな障害物です。

しかし、ししまるちゃんは昔からジャンプが少し苦手。目の前のトイレットペーパーをじっと見つめ、「どうしようかな……」と考え込むような様子を見せていたそうです。

想定外の乗り越え方に爆笑♪

すると次の瞬間、ししまるちゃんは誰も予想していなかった方法を選択しました。なんと体の向きをくるりと変え、後ろ向きになったのです。そしてそのまま、トイレットペーパーをまたぐようにして突破。ジャンプをするのではなく、確実に越えられる方法を選んだのでした。

障害物を無事に通過すると、何事もなかったかのように再び向きを戻し、そのまま颯爽と立ち去っていったそうです。あまりにもスマートで想定外な解決策に、飼い主さんも思わず爆笑。ジャンプは苦手でも、自分なりの方法で問題をクリアするししまるちゃんの賢さに、多くの人が驚かされたのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「予想外過ぎる(笑)」「ついつい笑ってしまった」「何回見ても飽きない」などさまざまなコメントが寄せられました。

歩行拒否をすることも…

実はししまるちゃん、散歩でも独特なこだわりを見せるそうです。気分が乗らない日は、道の途中で突然伏せてしまい、リードを引かれても全力で抵抗。前足にぐっと力を入れ、「絶対に動きません！」と言わんばかりの態度を貫くのだとか。ときには踏ん張りが強すぎて、リードがするりと抜けてしまうこともあるそうです。

それでも歩く気はまったくなし。最後は飼い主さんに少しずつ引っ張られながら前進することになるのだとか。マイペースすぎる頑固さも、ししまるちゃんの愛らしい魅力なのでした。

Instagramアカウント「marumarugram3」には、わんこたちの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「marumarugram3」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。