「これ大丈夫？」上も下もインナー見せ…LE SSERAFIM・ユンジン、“アイドルらしからぬ”大胆衣装

LE SSERAFIMのユンジンが、アイドルらしからぬ大胆な姿を披露した。

ユンジンは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を公開した。

【写真】ユンジン、アイドルらしからぬ“インナー見せ”衣装

公開された写真には、ブラックのブラトップに大胆なカットデザインのトップスを重ね、スタッズ付きのブラックショートパンツを合わせた衣装を着用したユンジンの姿が収められている。短めのトップスからは引き締まったウエストがのぞき、ショートパンツから見えるインナーが色っぽい雰囲気を醸し出した。

この投稿を見たファンからは、「かわいいです」「これ大丈夫なの？」「直視できない美貌」「やばすぎる！」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ユンジンInstagram）

なお、ユンジンが所属するLE SSERAFIMは、7月11日・12日の仁川（インチョン）公演を皮切りに、ワールドツアー「2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW'」をスタートさせる。日本公演は大阪、神奈川、静岡、宮城、福岡の5都市で開催される予定だ。

◇ホ・ユンジン プロフィール

2001年10月8日生まれ。韓国で生まれたが生後8カ月でアメリカに渡り、国籍もアメリカ。2017年にHYBE傘下レーベルPLEDISエンターテインメントのニューヨークオーディションに合格し、2018年から韓国で練習生に。その間に出演したオーディション番組『PRODUCE 48』では最終26位だった。2022年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビュー。ダンスと歌の実力はもちろん、作詞・作曲にも長けており、デビュー100日記念でソロ曲『Raise y_our glass』を公開したことも。