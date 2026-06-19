ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR日豊本線（国分～西都城）と日南線（志布志～南宮崎）… JR日豊本線（国分～西都城）と日南線（志布志～南宮崎）で運転見合わせ 大雨のため JR日豊本線（国分～西都城）と日南線（志布志～南宮崎）で運転見合わせ 大雨のため 2026年6月19日 7時14分 MBCニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ JR九州によりますと、大雨のため、日豊本線の国分から西都城の間と、日南線の志布志から南宮崎の間は、始発から上下線で運転を見合わせています。 また、特急「きりしま」も一部で運休しています。 ・ ・ ・ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 覚せい剤を譲渡・所持・使用の疑いで男女3人を逮捕 鹿児島 サッカースタジアム整備で音楽ライブや防災拠点として活用検討 そもそも「多機能型」「複合型」スタジアムって何ですか？ 鹿児島 天文館にホテル建設ラッシュのわけ スポコン整備に建て替え時期重なる 独自性で新旧共存を「鹿児島のハブに」 関連情報（BiZ PAGE＋） ダイス, デイサービス, 介護, 床暖房, リハビリ, 井の頭線, 沖縄, 徳島, 置床工事, 配線