レストアから5年…59歳・俳優の愛車『シーマ』驚異の“現在の走行距離” SNS反響「凄く大切にされていてシーマは幸せですね」
俳優として活躍する伊藤かずえ（59）が18日、自身のYouTubeチャンネル『やっちゃえ伊藤かずえ』を更新。“愛車”である日産『シーマ』の現在の走行距離を報告した。
【写真】30年以上前の車とは思えないほどピカピカ！伊藤かずえの『シーマ』内外装全部見せ
伊藤は「シーマ レストアから間も無く5年ですが、無傷で快調に走っていますよ」というコメントとともに愛車の写真を投稿。昨年6月の段階で、「（シーマは）ほとんど走ってないんですけど、27万3000キロを超えました」と報告していた走行距離だが、メーターの写真も投稿し「27万4700キロ」であることを明かした。
この投稿に「伊藤さん大切に乗られてますね すごいです！」「銀座で実車を拝見しました これからもお目にかかれることを願っております」「え!?もうあれから5年ですか！当時NISSAN CROSSINGに実物を見に行きましたよ」「あっという間ですよね。これからも大事に乗り続けられると、いいですよね」「凄く大切にされていてシーマは幸せですね」などのコメントが寄せられている。
伊藤は、1990（平成2）年式の日産『シーマ』に30年以上乗り続けており、2021年にはフルレストアを敢行。『AUTOMOBILE COUNCIL』などのモーターショーでの展示や、さまざまなメディアで取り上げられたことで“日本一有名なシーマ”と言われている。現在も自身のYouTubeチャンネルやインスタグラムなどで、点検の様子などを公開している。
【写真】30年以上前の車とは思えないほどピカピカ！伊藤かずえの『シーマ』内外装全部見せ
伊藤は「シーマ レストアから間も無く5年ですが、無傷で快調に走っていますよ」というコメントとともに愛車の写真を投稿。昨年6月の段階で、「（シーマは）ほとんど走ってないんですけど、27万3000キロを超えました」と報告していた走行距離だが、メーターの写真も投稿し「27万4700キロ」であることを明かした。
伊藤は、1990（平成2）年式の日産『シーマ』に30年以上乗り続けており、2021年にはフルレストアを敢行。『AUTOMOBILE COUNCIL』などのモーターショーでの展示や、さまざまなメディアで取り上げられたことで“日本一有名なシーマ”と言われている。現在も自身のYouTubeチャンネルやインスタグラムなどで、点検の様子などを公開している。