「えっ、大学生？」「綺麗すぎ！」元OLの韓国美人チア、ぴたぴたTシャツから際立つメリハリスタイル

韓国の人気チアリーダー、チョ・ダジョンのオフショットが話題だ。

【写真】視線くぎ付け…チョ・ダジョンの「キャミソール水着」

チョ・ダジョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「久しぶりの日常」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、緑豊かな公園内に敷いたレジャーシートに座ってくつろぐチョ・ダジョンが写っている。白の半袖Tシャツにデニムを合わせたシンプルなコーディネートで、リラックスした表情でカメラをじっと見つめている。

タイトながらも首元が大きく開いたTシャツ姿で、細身ながらもボリューム感のあるプロポーションを堂々と披露したチョ・ダジョン。彼女の投稿には「えっ、大学生？清純ですね」「白Tとデニムが似合う」「綺麗すぎます」「ビューティ！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝チョ・ダジョンInstagram）

チョ・ダジョンは1997年8月14日生まれの28歳で、元々マーケティング企業に勤めていたが、2019年にチアリーダーとしてデビューした異色の経歴の持ち主。現在は韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、男子プロバスケKBLの韓国ガス公社ペガサスでチアを務める。