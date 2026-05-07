岸和田競輪のG1「第77回高松宮記念杯競輪」は18日、3日目が終了。きょう19日の4日目12Rは西日本のメンバーによる「白虎賞」が行われる。

寺崎を目標にできる古性が鬼に金棒だ。寺崎がダイナミックに攻めて出れば、絶妙な援護で別線を止めて差し切る。嘉永は好機に仕掛けて一発。山田庸も伸びて。単騎の浅井、犬伏に警戒。

＜1＞山田庸平 2走目の方が良かったけど、感覚は微妙。重い感じがする。レースでのミスが多いので、ミスしないように。嘉永君。

＜2＞古性優作 ゴールまでミスが3回ぐらいあった。乗り方をけっこう修正して、1走目より良くなっている。寺崎君。

＜3＞犬伏湧也 追い風に乗せてペースで踏みながら、嘉永君を合わせるまであと少しだった。状態はいい。単騎で。

＜4＞浅井康太 初日より少しいいかな。1日休んで脚の方も楽になってきている。宇都宮の最終日も自力を出している。単騎で自力自在に。

＜5＞嘉永泰斗 犬伏さんに少し合わせられていたので、その辺がもう少し。（白虎賞に）上がったからには勝ちにいく。自力。

＜6＞柏野智典 3コーナーでニュートラルに入れて、行けるかと思った。思ったより走れている。取鳥君。

＜7＞寺崎浩平 先行しようと思っていた。凄くキツかったけど、しっかりレースができた。決勝を見据えて頑張る。自力で。

＜8＞山田英明 なんで自分が1着を獲れたのか分からない。体の調子はあまり良くない。九州3番手。

＜9＞取鳥雄吾 町田（太我）君と岩津（裕介）さんのおかげ。自分の力以上の着なので。体も自転車も大丈夫。自力。