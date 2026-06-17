“鎌田の1mm”に本人言及「すごいイジられてはいる」ファン・ダイク阻んだ「みんなの過程が良かった」
北中米ワールドカップを戦う日本代表MF鎌田大地(クリスタル・パレス)が18日の練習後、報道陣の取材に応じ、“鎌田の1mm”として話題を呼んでいる14日の初戦オランダ戦の劇的同点ゴールを振り返った。
得点が決まったのは1-2で迎えた後半44分だった。MF伊東純也の右コーナーキックがゴール前に送り込まれると、これにFW小川航基(NECナイメヘン)が強烈なヘディングで反応。シュートは鎌田の頭をかすめて軌道を変え、ゴールマウスに吸い込まれていた。
ボールが鎌田の頭をかすめたシーンはSNSなどで大きな注目を集めており、カタールW杯スペイン戦でMF三笘薫がゴールラインギリギリでクロスを折り返したシーンにつけられた“三笘の1mm”に重ねられ、“鎌田の1mm”としても話題に。一方、鎌田は小川の近くでDFフィルヒル・ファン・ダイクの身体をブロックしており、単なるラッキーゴールではないことでも脚光を浴びていた。
この日、報道陣からファン・ダイクへのブロックについて聞かれた鎌田は「純也くんのサインが真ん中ら辺に蹴るというサインで、僕自身はブロッカーの役ではあったので誰をブロックしようかとなった時、ファン・ダイク選手が一番(ボールを)弾けるポイントだと思ったのでしっかりブロックした」と回顧。その上で「航基がしっかり枠に飛ばして、チームとしてみんながやるべきことをやった過程で生まれたゴールだった。みんなが交代で出てきた選手たちも自分の役割をしっかり理解してやった結果」とチームメートを称えた。
チームにも日本での話題は届いているようで「チームメートからもすごいイジられてはいるんで、反響はあると思う」と真顔で報道陣の笑いを誘った鎌田。その一方で「もちろんゴールしたのはラッキーだったと思うけど、チーム全員がやるべきことをやっていた。僕たち選手はゴールに目先のシーンだけじゃなく、なんでああなったのかを理解している。そのおかげで点が入ったのでみんなの過程がすごく良かった」とも強調し、劇的な同点ゴールに結びついたチームメートたちの貢献を誇っていた。
(取材・文 竹内達也)
得点が決まったのは1-2で迎えた後半44分だった。MF伊東純也の右コーナーキックがゴール前に送り込まれると、これにFW小川航基(NECナイメヘン)が強烈なヘディングで反応。シュートは鎌田の頭をかすめて軌道を変え、ゴールマウスに吸い込まれていた。
この日、報道陣からファン・ダイクへのブロックについて聞かれた鎌田は「純也くんのサインが真ん中ら辺に蹴るというサインで、僕自身はブロッカーの役ではあったので誰をブロックしようかとなった時、ファン・ダイク選手が一番(ボールを)弾けるポイントだと思ったのでしっかりブロックした」と回顧。その上で「航基がしっかり枠に飛ばして、チームとしてみんながやるべきことをやった過程で生まれたゴールだった。みんなが交代で出てきた選手たちも自分の役割をしっかり理解してやった結果」とチームメートを称えた。
チームにも日本での話題は届いているようで「チームメートからもすごいイジられてはいるんで、反響はあると思う」と真顔で報道陣の笑いを誘った鎌田。その一方で「もちろんゴールしたのはラッキーだったと思うけど、チーム全員がやるべきことをやっていた。僕たち選手はゴールに目先のシーンだけじゃなく、なんでああなったのかを理解している。そのおかげで点が入ったのでみんなの過程がすごく良かった」とも強調し、劇的な同点ゴールに結びついたチームメートたちの貢献を誇っていた。
(取材・文 竹内達也)