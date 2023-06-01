[6.19 北中米W杯グループリーグ第2節](ロサンゼルス)

※04:00開始

<出場メンバー>

[スイス]

先発

GK 1 グレゴール・コベル

DF 3 シルバン・ビドマー

DF 4 ニコ・エルベディ

DF 5 マヌエル・アカンジ

DF 13 リカルド・ロドリゲス

MF 8 レモ・フロイラー

MF 10 グラニト・ジャカ

MF 20 ミシェル・アエビシェール

FW 7 ブレール・エンボロ

FW 11 ダン・エンドイェ

FW 22 ファビアン・リーダー

控え

GK 12 イヴォン ムヴォゴ

GK 21 マルヴィン ケラー

DF 18 エライ・キュマルト

DF 24 オーレル・アメンダ

DF 25 ルカ・ジャック

MF 6 デニス・ザカリア

MF 9 ヨハン・マンザンビ

MF 14 アルドン・ヤシャリ

MF 15 ジブリル・ソウ

MF 16 クリスティアン ファスナハト

MF 17 ルベン・バルガス

FW 19 ノア・オカフォー

FW 23 ゼキ・アムドゥニ

FW 26 セドリック・イッテン

監督

ムラト ヤキン

[ボスニア・ヘルツェゴビナ]

先発

GK 1 ニコラ・バシリ

DF 4 タリク・ムハレモビッチ

DF 5 セアド・コラシナツ

DF 7 アマル・デディッチ

DF 18 二コラ カティッチ

MF 6 ベンヤミン タヒロヴィッチ

MF 14 イバン・シュニッチ

MF 15 アマル メミッチ

MF 19 ケリム アライベゴヴィッチ

FW 10 エルメディン・デミロビッチ

FW 11 エディン・ジェコ

控え

GK 12 ムラデン ユルカス

GK 22 マルティン ズロミスリッチ

DF 2 ニハド ムヤキッチ

DF 3 デニス ハジカドゥニッチ

DF 21 スティエパン ラデリッチ

DF 24 A. Malić

MF 8 アルミン・ギゴビッチ

MF 13 イヴァン バシッチ

MF 16 アミル ハジアフメトヴィッチ

MF 17 ジェニス ブルニッチ

MF 26 エルミン マフミッチ

FW 9 サメド バジュダル

FW 20 エスミル バイラクタレヴィッチ

FW 23 ハリス・タバコビッチ

FW 25 ヨヴォ ルキッチ

監督

セルゲイ バルバレズ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります