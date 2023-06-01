スイスvsボスニア・ヘルツェゴビナ スタメン発表
[6.19 北中米W杯グループリーグ第2節](ロサンゼルス)
※04:00開始
<出場メンバー>
[スイス]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 3 シルバン・ビドマー
DF 4 ニコ・エルベディ
DF 5 マヌエル・アカンジ
DF 13 リカルド・ロドリゲス
MF 8 レモ・フロイラー
MF 10 グラニト・ジャカ
MF 20 ミシェル・アエビシェール
FW 7 ブレール・エンボロ
FW 11 ダン・エンドイェ
FW 22 ファビアン・リーダー
控え
GK 12 イヴォン ムヴォゴ
GK 21 マルヴィン ケラー
DF 18 エライ・キュマルト
DF 24 オーレル・アメンダ
DF 25 ルカ・ジャック
MF 6 デニス・ザカリア
MF 9 ヨハン・マンザンビ
MF 14 アルドン・ヤシャリ
MF 15 ジブリル・ソウ
MF 16 クリスティアン ファスナハト
MF 17 ルベン・バルガス
FW 19 ノア・オカフォー
FW 23 ゼキ・アムドゥニ
FW 26 セドリック・イッテン
監督
ムラト ヤキン
[ボスニア・ヘルツェゴビナ]
先発
GK 1 ニコラ・バシリ
DF 4 タリク・ムハレモビッチ
DF 5 セアド・コラシナツ
DF 7 アマル・デディッチ
DF 18 二コラ カティッチ
MF 6 ベンヤミン タヒロヴィッチ
MF 14 イバン・シュニッチ
MF 15 アマル メミッチ
MF 19 ケリム アライベゴヴィッチ
FW 10 エルメディン・デミロビッチ
FW 11 エディン・ジェコ
控え
GK 12 ムラデン ユルカス
GK 22 マルティン ズロミスリッチ
DF 2 ニハド ムヤキッチ
DF 3 デニス ハジカドゥニッチ
DF 21 スティエパン ラデリッチ
DF 24 A. Malić
MF 8 アルミン・ギゴビッチ
MF 13 イヴァン バシッチ
MF 16 アミル ハジアフメトヴィッチ
MF 17 ジェニス ブルニッチ
MF 26 エルミン マフミッチ
FW 9 サメド バジュダル
FW 20 エスミル バイラクタレヴィッチ
FW 23 ハリス・タバコビッチ
FW 25 ヨヴォ ルキッチ
監督
セルゲイ バルバレズ
※04:00開始
<出場メンバー>
[スイス]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 3 シルバン・ビドマー
DF 4 ニコ・エルベディ
DF 5 マヌエル・アカンジ
DF 13 リカルド・ロドリゲス
MF 8 レモ・フロイラー
MF 10 グラニト・ジャカ
MF 20 ミシェル・アエビシェール
FW 7 ブレール・エンボロ
FW 11 ダン・エンドイェ
FW 22 ファビアン・リーダー
GK 12 イヴォン ムヴォゴ
GK 21 マルヴィン ケラー
DF 18 エライ・キュマルト
DF 24 オーレル・アメンダ
DF 25 ルカ・ジャック
MF 6 デニス・ザカリア
MF 9 ヨハン・マンザンビ
MF 14 アルドン・ヤシャリ
MF 15 ジブリル・ソウ
MF 16 クリスティアン ファスナハト
MF 17 ルベン・バルガス
FW 19 ノア・オカフォー
FW 23 ゼキ・アムドゥニ
FW 26 セドリック・イッテン
監督
ムラト ヤキン
[ボスニア・ヘルツェゴビナ]
先発
GK 1 ニコラ・バシリ
DF 4 タリク・ムハレモビッチ
DF 5 セアド・コラシナツ
DF 7 アマル・デディッチ
DF 18 二コラ カティッチ
MF 6 ベンヤミン タヒロヴィッチ
MF 14 イバン・シュニッチ
MF 15 アマル メミッチ
MF 19 ケリム アライベゴヴィッチ
FW 10 エルメディン・デミロビッチ
FW 11 エディン・ジェコ
控え
GK 12 ムラデン ユルカス
GK 22 マルティン ズロミスリッチ
DF 2 ニハド ムヤキッチ
DF 3 デニス ハジカドゥニッチ
DF 21 スティエパン ラデリッチ
DF 24 A. Malić
MF 8 アルミン・ギゴビッチ
MF 13 イヴァン バシッチ
MF 16 アミル ハジアフメトヴィッチ
MF 17 ジェニス ブルニッチ
MF 26 エルミン マフミッチ
FW 9 サメド バジュダル
FW 20 エスミル バイラクタレヴィッチ
FW 23 ハリス・タバコビッチ
FW 25 ヨヴォ ルキッチ
監督
セルゲイ バルバレズ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります