【W杯2026】矢部浩之、森保一監督のオランダ戦前日の“行動”に感激「これはみんな好きになるわ」
お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之が、18日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）に出演。現地での取材を行っていた矢部が、森保一監督の“行動”に感激したことを明かした。
【写真】世界から称賛！日本代表、オランダ戦後のロッカールーム
矢部は「ありがたいことに現場行ったら、みんな声かけてくれて。前日練習の後に、監督さんの会見があったんですね。その時もやっぱり、まだタイムリーやった遠藤航選手が離脱して、町野選手が招集される。その質問がメインになるんですよ。森保さんは言葉選びながら説明して。で、ありがとうございましたって、はけていくときに目があった気がしたんです。横に別の局で来ている柿谷曜一朗さんがいて。（2人で）『森保さん、こっち見たよね？』『見ましたよね』みたいな話をして終わって」と回顧。
続けて「部屋から出てスタジアムの外にいったら、LINEが入って。森保さんからやってん。『矢部さん！オランダ戦、共闘ありがとうございます、ごあいさつできずにすみません』って。オレ、いらんよって思ったもん」と明かすと、岡村隆史が「好きになるわ、人格者やわ」と絶賛。
その上で「もちろん日本のためにやけど、選手もこの監督さんのためにってなるよなって思った。オレはだから、逆にこの返信いつ返そうかって悩むくらい。すごない？監督会見の後に。これはみんな好きになるわ」としみじみと口にしていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】世界から称賛！日本代表、オランダ戦後のロッカールーム
矢部は「ありがたいことに現場行ったら、みんな声かけてくれて。前日練習の後に、監督さんの会見があったんですね。その時もやっぱり、まだタイムリーやった遠藤航選手が離脱して、町野選手が招集される。その質問がメインになるんですよ。森保さんは言葉選びながら説明して。で、ありがとうございましたって、はけていくときに目があった気がしたんです。横に別の局で来ている柿谷曜一朗さんがいて。（2人で）『森保さん、こっち見たよね？』『見ましたよね』みたいな話をして終わって」と回顧。
その上で「もちろん日本のためにやけど、選手もこの監督さんのためにってなるよなって思った。オレはだから、逆にこの返信いつ返そうかって悩むくらい。すごない？監督会見の後に。これはみんな好きになるわ」としみじみと口にしていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。