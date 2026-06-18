日本テレビ系7月期土曜ドラマ（毎週土曜よる9:00〜9:54放送）『告白−25年目の秘密−』で主演を務める松村北斗が、6月18日に31歳の誕生日を迎えた。当日はヒロイン役の岡崎紗絵らとともに撮影に臨んでおり、現場では松村の誕生日を祝うサプライズセレモニーを行った。

室内での撮影の合間、休憩から戻った松村を待っていたのは、思いがけないバースデー演出。部屋には「告白−25年目の秘密−」と記されたロールタオルを積み上げた特製モニュメントが登場。ゴールドの「6.18」バルーンで華やかに彩られた空間を目にした松村は、開口一番「わー、すごい！」と満面の笑みを浮かべた。

さらに、岡崎、丘みつ子をはじめ、キャストやスタッフから「ハッピー・バースデー・トゥー・ユー」の歌とプレゼントが贈られると、現場は温かな拍手と祝福に包まれた。

サプライズに笑顔を見せた松村は「本当に嬉しいです。この嬉しい気持ちをお返ししつつ、体調を崩さないように気を付けて頑張りたいと思います」と、感謝の思いと作品への責任感をにじませた。

続けて「これだけやってもらったら嬉しいですよ！」と感慨ひとしおの様子でサプライズは大成功。タイトなスケジュールで連日の撮影が続く中、現場が幸せな空気とほのぼのとした雰囲気に包まれ、チームの結束がより深まったひと幕となった。

■作品情報

「それは、純愛か、狂気か。」

一人の女性に、幼い頃から25年間、片想いし続けてきた主人公。

それは、「純愛」なのか、それとも執着という名の「狂気」なのか。

陰から彼女を追い続ける理由。

その裏側には、25年前に起きた凄惨な事件とそれぞれが抱える秘密が深く関係している。

長きにわたる沈黙を破り、彼女と接点を持ったその日から、日常がスリリングに動き始める。

人は好きな人のことならなんでも知りたい。

だけど、それはどこまでなら許されるのか。

もしも、この愛が全て仕組まれたものだとしたら…。

最も無垢で、最も危険なラブサスペンスが幕を開ける。

＜スタッフ＞

脚本：渡邉真子

チーフプロデューサー：江成真二

企画・プロデューサー：青木泰憲

プロデューサー：鈴木努 田上リサ

監督：堀江貴大 鈴木浩介 片山雄一

音楽：得田真裕

制作プロダクション：AX-ON

製作著作：日本テレビ

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