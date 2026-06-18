藤井 風が6月18日、自身のInstagramを更新。『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』受賞報告とともに29歳の誕生日を祝う誕生日ケーキの写真を公開した。

（参考：【写真あり】藤井 風、29歳の誕生日は特大写真ケーキ！ 困惑の表情で「お誕生日おめでとう」タスキをかける）

藤井は、6月13日に開催された国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で、自身のアルバム『Prema』が「最優秀アルバム賞」のほか、「最優秀R&B／コンテンポラリー楽曲賞」、「最優秀R&B／コンテンポラリーアーティスト賞」、アルバム『HELP EVER HURT NEVER』が「最優秀ロングヒットアルバム賞」にそれぞれ選ばれ、4冠を達成した。

藤井は自身のInstagramに『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のロゴの前で、頭にトロフィー乗せたポーズの写真とともに「thank you Love thank you God thank you Prema」と感謝のメッセージを投稿。2枚目の写真では「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」「ALBUM OF THE YEAR」「Prema」とプリントされたTシャツを、3枚目では6月14日に29歳の誕生日を迎えた藤井が、「お誕生日おめでとう」と書かれたタスキをかけ、「2026.06.14 Sun. Happy Birthday Kaze!!」という文字とさまざまな写真でデコレーションされたバースデーケーキを持ち、感激とも困ったような表情ともとれるリアクションを披露。受賞と誕生日祝福への感謝を伝えるW報告となった。

（文＝本 手）