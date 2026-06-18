「念願の選手を手に入れた」「強力な守備的MFを獲得」ブンデス移籍決定の22歳日本人、現地での期待高まる！ クラブSDも高評価「最大の強みは…」
６月18日、清水エスパルスMF宇野禅斗のブンデスリーガ１部ボルシアMGへの完全移籍が正式に発表された。契約期間は2030年６月30日までとなる。
昨夏のE-１選手権で日本代表デビューを飾った22歳に対して、現地では早くも期待が高まっている。
ボルシアMGの公式サイトによれば、クラブのスポーツディレクターを務めるルーベン・シュレーダー氏は、「禅斗は守備意識が高く、戦術的に規律正しく、闘志にあふれ、エネルギッシュなミッドフィルダーだ。最大の強みはオフ・ザ・ボールのプレーにある」と高評価する。
「Jリーグで過ごし、日本代表も経験した禅斗にとって、ブンデスリーガへの移籍は次のステップであると同時に、大きな挑戦でもある。持ち前の性格と野心があれば、この挑戦を乗り越えられると確信しており、彼の旅路を共に歩み、サポートできることを大変嬉しく思っている」
またボルシアMGの専門メディア『Gladbach LIVE』が「グラッドバッハが強力な守備的MFを獲得した」と報じれば、『DERWESTEN』も「念願の選手を手に入れた」と伝えている。
宇野がドイツの地でどんな活躍を見せるか楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 上田綺世、谷口彰悟、長友佑都、柴崎岳…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！
昨夏のE-１選手権で日本代表デビューを飾った22歳に対して、現地では早くも期待が高まっている。
ボルシアMGの公式サイトによれば、クラブのスポーツディレクターを務めるルーベン・シュレーダー氏は、「禅斗は守備意識が高く、戦術的に規律正しく、闘志にあふれ、エネルギッシュなミッドフィルダーだ。最大の強みはオフ・ザ・ボールのプレーにある」と高評価する。
「Jリーグで過ごし、日本代表も経験した禅斗にとって、ブンデスリーガへの移籍は次のステップであると同時に、大きな挑戦でもある。持ち前の性格と野心があれば、この挑戦を乗り越えられると確信しており、彼の旅路を共に歩み、サポートできることを大変嬉しく思っている」
またボルシアMGの専門メディア『Gladbach LIVE』が「グラッドバッハが強力な守備的MFを獲得した」と報じれば、『DERWESTEN』も「念願の選手を手に入れた」と伝えている。
宇野がドイツの地でどんな活躍を見せるか楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 上田綺世、谷口彰悟、長友佑都、柴崎岳…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！