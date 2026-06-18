芸能界屈指のサッカー通で、「ＤＡＺＮ」の中継ゲストとして北中米Ｗ杯を取材中の女優・影山優佳が１８日、ＳＮＳで１４日（日本時間１５日）に行われた日本―オランダ戦の観戦記をＳＮＳでつづった。

強豪オランダに対し、２度もリードを許しながら執念で追いついた日本代表へのエール。特に米ダラスに足を運び、声援を送り続けた日本サポーターたちに敬意を表し、肌で感じたことを言葉に込めた。

「建前とまでは言わないが、声という波で物理的にシュートが曲がるわけでもないし、私はそれを実感する選手側の発言もできない。理屈とは対極に位置するフレーズではあるので、私はこの言葉を安易に使い過ぎないようにしてきた。しかし私は今、声が人を前に押し出して、未来を変えていくのを、目の前で見てしまった。もちろん当事者たちの実力が結果のほぼ全てである。それ以上でもそれ以下でもない、理屈でもないところで、心が共鳴する。声援は、力になる。私が信じて続けてきたものは素晴らしいものであると、改めて教えてもらった出来事だった」

５歳からサッカーを始め、プロも認める豊富な知識を持つ影山は、前回（２０２２年）のカタール大会で全６４試合を観戦。深夜まで熱戦を見守り、ＳＮＳで全試合の感想を投稿して「＃影山寝ろ」がトレンド入りするなど、注目を集めた。

◆影山 優佳（かげやま・ゆうか）２００１年５月８日、東京都生まれ。２５歳。中学時代にサッカー４級審判員の資格を取得。１６年５月に「けやき坂４６（後の日向坂４６）」オーディションに合格。２３年に卒業し、女優に転身。これまで明かしてこなかった本音を大胆につづった初エッセー集「影まで愛して」を７月３０日に発売する。身長１５５センチ。血液型Ｏ。