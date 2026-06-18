俳優の舘ひろし（７６）が１８日、都内で行われた映画「免許返納！？」（１９日公開、河合勇人監督）の公開前夜祭に出席し、過去のＮＧシーンを懐かしんだ。

映画にちなんで返納したくなるほど恥ずかしいエピソードを聞かれると、代表作「あぶない刑事」撮影時にＮＧを連発した思い出に触れた。「柴田恭兵くんとかベンガルさんとか、みんなアドリブがすごいんですよ。フィルムカメラで長回ししていて失敗ができない。自分のセリフの時にもいろんなことをするので笑っちゃって」と回想した。

当時は笑いが止まらなかったようで「その場に立っていられなくて、すぐ後ろを向いて笑ってるのを隠した。映像を見たら肩が笑っちゃってた」と頭をかいた。

「免許返納！？」は、順風満帆な俳優人生を歩んできた７０歳・南条弘（舘）をめぐる物語。腐れ縁の俳優仲間によるバイク事故をいさめたところ、そのコメントが世間から称賛されたが「南条さんはいつ“免許返納”するんですか？」との声が上がってしまい、まだまだアクションをやりたい南条が人生最大のピンチを迎える。