女子日本代表の合宿メンバー変更…町田瑠唯がコンディション不良のため不参加

6月18日、日本バスケットボール協会（JBA）は、9月に開催される「FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026」に向けた女子日本代表（FIBAランキング10位）の第2次強化合宿参加メンバーに変更があったことを発表した。

今回、コンディション不良のため不参加となったのは、富士通レッドウェーブの町田瑠唯。町田は9日に発表された招集メンバー16名に名を連ねていたが、合宿参加を見送ることとなった。これにより、第2次強化合宿の参加メンバーは15名となる。

変更後のメンバーには、髙田真希や渡嘉敷来夢、宮澤夕貴、林咲希といったベテラン勢のほか、馬瓜ステファニー、山本麻衣、今野紀花、星杏璃、都野七海、最年少19歳の後藤音羽らが名を連ねている。

女子日本代表は16日から、味の素ナショナルトレーニングセンター（東京都北区）で合宿を実施中。6月30日から7月7日にかけてオーストラリアへ遠征し、非公開の練習試合で強化を進める。

発表された第2次強化合宿の参加メンバーは以下のとおり。

◆■女子日本代表の第2次強化合宿参加メンバー

＜選手＞



髙田真希（C／185センチ／36歳／デンソーアイリス）



渡嘉敷来夢（C／193センチ／35歳／トヨタ自動車アンテロープス）



宮澤夕貴（PF／183センチ／33歳／富士通レッドウェーブ）



林咲希（SG／173センチ／31歳／富士通レッドウェーブ）



馬瓜ステファニー（PF／182センチ／27歳／所属なし）



山本麻衣（PG／163センチ／26歳／所属なし）



今野紀花（SG／179センチ／26歳／ENEOSサンフラワーズ）



星杏璃（SG／171センチ／26歳／ENEOSサンフラワーズ）



東藤なな子（SG／175センチ／25歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



平下愛佳（SF／178センチ／24歳／トヨタ自動車アンテロープス）



朝比奈あずさ（C／185センチ／22歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



薮未奈海（SF／178センチ／21歳／デンソーアイリス）



都野七海（PG／159センチ／21歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



田中こころ（PG／173センチ／20歳／ENEOSサンフラワーズ）



後藤音羽（SF／178センチ／19歳／東京医療保健大学2年）

＜サポート選手＞



ジョシュアンフォンノボンテミトペ（C／190センチ／27歳／富士通レッドウェーブ）

※平均身長177.0センチ、平均年齢26.1歳



※年齢・所属は2026年6月18日時点





【動画】5月17日開催の日本vsラトビア 試合ハイライト映像