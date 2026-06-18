北中米Ｗ杯は開幕から約１週間が経過し、各地で熱戦が繰り広げられている。酷暑が懸念されるなか、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）が、Ｗ杯では今大会から新ルールのハイドレーションブレイク（ＨＢ、飲水タイム）を導入。全試合で前後半のそれぞれ開始から約２２分後にプレーを中断して３分間、ＨＢが与えられるが、この時間の受け止め方もそれぞれのようだ。

日本代表は、１４日（日本時間１５日）の初戦のオランダ代表戦で、この３分間に森保一監督らが選手たちに指示を送るなど活用。後半２１分にＭＦ伊東純也（ゲンク）を投入直後にＨＢを告げる笛が鳴るなど、選手交代のタイミングの難しさも浮き彫りになったが、総じて有効な時間のようだ。ＤＡＺＮや中継局にとっても、この時間はＣＭを流すことができるため、広告収入につながっている。

一方、オランダ代表の主将を務めるＤＦファンダイク（リバプール）は日本戦後、やや否定的な意見を述べた。スポーツ専門チャンネル「ＥＳＰＮ」の取材に「（今大会で）ほとんどすべての試合を見てきましたが、毎回ＣＭに入るのは正直言って好きではありません。視聴者にとっても、あまり良いことではないと思います。本当に暑い日なら、休憩を入れるのは良いでしょう。でも、試合ごとに個別に検討する必要がある」と持論を展開。暑さ対策には賛同した上で、気温などを考慮し、必ずしも全試合で実施する必要はないとした。

涼しい北欧からやってきたノルウェー代表は、ＨＢの３分間にアイスベストを着用し、体を冷やしてリフレッシュ。試合結果との関連性は断定できないが、エースＦＷハーランド（マンチェスターＣ）がＨＢ後の前半２９分に先制ゴールを挙げるなど、イラク代表に４―１で快勝した。

ＨＢが今後定着すればサッカーは、バスケットボールやアメフトのような４クオーター制のスポーツとして、戦い方が変化してくるのかもしれない。