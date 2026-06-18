「ギラギラして高級ミニバンみたいだ！」「昔のドイツ車を想わせる」の声まで！

2026年6月18日、ホンダは公式サイト上で軽ハイトワゴン「N-BOX」の新しいマイナーチェンジモデルの情報を先行公開しました。

日本の軽自動車市場において長年にわたり販売台数トップの座に君臨し続け、まさに絶対王者と呼ぶにふさわしい人気を誇る同車の刷新は、早くも多くのクルマ好きの間で大きな話題となっています。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「N-BOX」です！（22枚）

今回の改良モデルは同年7月の発売が予定されており、6月22日から全国の販売店で先行予約の受付が開始されます。

現行型の3代目N-BOXは、2023年秋にフルモデルチェンジを果たして登場。

高い安全性や優れた走行性能で評価を集める一方で、デザイン面では先代に比べて少し大人しくなったという声も聞かれていました。

しかし今回のアップデートでは、そうした市場の意見に対するホンダの明確な回答とも言える、大幅な外観デザインへのテコ入れが行われています。

その象徴となるのが、スポーティで上質な雰囲気を売りとする「N-BOXカスタム」の進化です。

フロントフェイスのデザインが根本から見直され、押し出しの強い大型のグリルと、低く構えたワイドなバンパーが新たに採用されました。

さらに、四角い形状のフォグランプや常時点灯するLEDアクセサリーランプが組み込まれたことで、カスタムモデル本来の魅力である力強さや、周囲を圧倒するような迫力のある顔つきを見事に取り戻しています。

また、カスタムのなかでもより上級な位置づけとなる「コーディネートスタイル」には、深みのある輝きを放つダーククロームメッキの加飾がフロントグリルやサイドの装飾パーツに贅沢にあしらわれました。

車内もピアノブラックのパネルやLEDのルームランプ、そして夜間を彩るナイトブルーのイルミネーションが追加され、軽自動車の枠を超えた高級感のある空間へと仕上がっています。

さらに今回の改良では、現行N-BOXシリーズにおける第3のラインナップとして展開されている、クロスオーバーテイストの「N-BOX JOY（ジョイ）」にも大きな変更が加えられました。

アルファベットで「HONDA」と描かれた人気の専用フロントグリルが一部の仕様で標準装備となったほか、ユーザーからの要望が多かったフォグライトも標準化されています。

そして最大の目玉として、内外装の各部を黒で統一した特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」が新設されました。

このモデルでは、外装のエンブレムやヘッドライト周りのガーニッシュが黒く塗られ、車内には汚れが目立ちにくい黒のチェック柄シートが採用されるなど、アウトドアツールとしての無骨さと都会的な洗練さを併せ持つ魅力的な一台となっています。

なお、親しみやすさが特徴の標準モデルについては、大きなデザイン変更は行われていません。

こうした新型N-BOXの先行公開情報に対し、インターネット上ではさっそく様々な反響が飛び交っています。

とくにN-BOXカスタムの大胆なデザイン変更については、「前の大人しい顔も上品で良かったけれど、やっぱりカスタムにはこれくらいの迫力が必要だよね！」「ダーククロームメッキの輝きがすごく渋い」「メッキギラギラで高級ミニバンにも見劣りしない」「普通車から乗り換えても満足できそう」といった、圧倒的な存在感を取り戻したことを歓迎するポジティブな声が多くを占めています。

また、N-BOX JOYの特別仕様車に対しても、「黒で統一されたHONDAエンブレムがカッコいい」「ダークトーンで統一されたインテリアや黒チェック柄のシートが昔のドイツ車みたいだ！」と、センスの高さを評価する意見が目立ちます。

一方で、装備が大幅に充実したことに対して「見た目も機能も良くなった分、販売価格がどれくらい値上がりするのか心配…」といった、昨今の物価高を懸念する冷静なコメントも一部に見受けられました。

このように、圧倒的な室内の広さや先進の安全機能といったベースモデルの長所はそのまま、各モデルの個性を極限まで際立たせるアップデートを施してきた新しいN-BOX。

軽自動車選びの大本命としての魅力にさらに磨きをかけたこの一台が、今年の夏の販売競争においてどのような記録を打ち立てるのか、今から大きな注目が集まっています。