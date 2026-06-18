&TEAM・JO×フウマ、気品漂う“ブラックスーツ”姿でファンを魅了「ビジュ最高すぎ」「息止まる」

&TEAMのJOとフウマが、洗練されたスーツ姿で視線を奪った。

6月17日、&TEAMの公式インスタグラムに、数枚の写真が投稿された。

【写真】「ビジュ最高すぎ」JO&フウマ、“ブラックスーツ”姿

公開された写真は、JOとフウマがコスメブランド「シュウ ウエムラ」のイベントに参加した際のものだ。2人はブラックのスーツに身を包み、シックかつラグジュアリーなスタイリングを披露。気品漂う佇まいで大人の魅力を発揮した。

投稿を見たファンからは、「ビジュ最高すぎ」「カッコよすぎる」「息止まる」「スーツ似合う！」などのコメントが寄せられている。

（写真＝&TEAM公式Instagram）JO、フウマ

なお、JOとフウマが所属する&TEAMは現在、自身2度目となるアジアツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’』を開催中。9月5日・6日には埼玉県のベルーナドームで、デビュー後初となる単独ドーム公演を開催する予定だ。

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。