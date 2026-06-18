「“新”カローラクロス」登場！

トヨタの台湾法人が2026年5月5日に発売した「カローラクロス 60周年アニバーサリー・エディション（The 60th）」は、「カローラ」の誕生60周年を記念した特別なモデルです。

どのような特徴があるのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがゴールド輝く「カローラクロス」です！（23枚）

1966年に日本で誕生したカローラシリーズは、世界150以上の国と地域で累計5000万台以上が販売されてきた、トヨタを代表するグローバルモデルです。

時代の変化や各地のニーズに合わせて進化を続ける中で、世界的なSUV人気に応える形で2020年に登場したのがカローラクロスでした。

台湾市場でも非常に高い人気を誇っており、扱いやすいボディサイズやSUVとしての使い勝手の良さ、カローラブランドへの信頼感が、幅広い層から支持を集める理由となっています。

ボディサイズは全長4460mm×全幅1825mm×全高1620mmで、ホイールベースは2640mmです。台湾仕様のパワートレインには、1.8リッターガソリンエンジンと、1.8リッターハイブリッドシステムの2種類が用意されています。

そんなカローラクロスに設定された特別仕様車 The 60thは、内外装に施された専用のゴールド加飾が大きな特徴。外観は、フロントグリルのガーニッシュやリアの「COROLLA CROSS」のロゴが、通常のシルバーから華やかなゴールドへと変更されました。

さらに専用の「The 60th」プレートやデカールが添えられ、記念モデルらしい特別な存在感を放っています。

ブラックを基調とした落ち着いたインテリアも同様に、メーターまわりなどのベゼルがシルバーからゴールドへと変えられており、さりげない上質さを感じさせる仕上がりです。

ボディカラーはグレー、パールホワイト、ブラックの3色が用意されています。

価格は、ガソリン車が88万9000台湾ドル（約451万円）、ハイブリッド車が91万9000台湾ドル（約466万円）です（2026年6月中旬時点のレート）。

台湾で登場したカローラクロスの特別仕様車に対して、日本でもネット上でさまざまな意見が飛び交っています。

内外装に施されたゴールドのアクセントについては、特別感を評価する声と派手さを気にする声で好みが分かれているようです。

「フロントのゴールドアクセントが特別仕様車らしくてかっこいい！」「内装のゴールドの使い方がお洒落」といったポジティブな受け止め方がある一方で、「ちょっと派手かも…」「日本では好みが分かれそうな攻めたデザイン」といった書き込みも見られました。

また、このデザインを通して、日本と台湾の市場や文化の違いを興味深く見守る声も目立ちます。

「お国柄が出ていて面白い」「日本のカローラクロスは落ち着いた『Cマーク』のエンブレムだけど、台湾仕様のトヨタマークにゴールドの組み合わせは新鮮」「日本でもこういう思い切ったカラーリングの特別仕様車を出してくれたらいいのに！」といったように、国内仕様にはない大胆なアプローチを新鮮に感じる人も多いようでした。

※ ※ ※

なお、カローラクロスだけでなく、台湾では「カローラアルティス」や「カローラスポーツ」にも同様の60周年記念モデルを設定しており、長年愛されてきたブランドの節目を華やかに彩っています。