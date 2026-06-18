初の“クレーン仕様”が登場！

排出ガスを一切出さないクリーンな走りと、極めて静かな移動を可能にするクルマの電動化（EV）の波は、自家用車だけでなく物流や建設といった社会を支える「働くクルマ」の世界にも押し寄せています。

三菱ふそうトラック・バス（以下、三菱ふそう）は2026年6月17日、さらなる実用性の向上と多種多様な現場の要望に応えるため、日本の量産型電気トラックの先駆者である「eCanter（イーキャンター）」を改良した新モデルを発表し、同日より販売を開始しました。

【画像】超カッコイイ！ これが三菱の新型「高性能トラック」です！（56枚）

今回の改良における最も大きな注目ポイントは、国内で販売されるEVトラックとして初めて、クレーン仕様を架装するための専用シャシ（車台）が新規設定された点にあります。

これにより、一般的な標準ボディから道幅の広い場所に対応するワイドボディまで、車両総重量6トンから8トンクラスの幅広いバリエーションをカバーすることが可能となりました。

さらに、動力源となるバッテリーの容量も作業規模に応じてSサイズとMサイズから選ぶことができ、現場で頼りになる2.9トン吊りのクレーン装置を問題なく装着できます。

このクレーン専用仕様の登場により、これまでエンジン音が響き渡りやすかった都市部の住宅街における建設現場や、早朝・夜間のインフラ復旧工事といった場面でも、静けさを保ったまま作業をこなすことが可能です。

周囲の住民への騒音負担を大幅に減らせるだけでなく、二酸化炭素を排出しないクリーンな現場づくりを強力にサポートする、極めて現代的なパッケージングと言えるでしょう。

さらに新型イーキャンターは、商用車としての安全基準や操作のしやすさについても抜かりなく底上げが行われています。

最新の国際的な安全法規に適合させるため、指先ひとつで確実にパーキングブレーキをかけられる電動パーキングブレーキ（EPB）が標準装備されました。

このシステムには、駐車時の事故を未然に防ぐための賢い自動作動機能が備わっています。

ドライバーが万が一ブレーキをかけ忘れても、イグニッションをオフにしたり、運転席のシートベルトを外してドアを開けたりといった特定の動きを検知すると、車両側が自動的にパーキングブレーキを作動させ、確実に車体をホールドしてくれます。

日々の慌ただしい業務のなかで発生しがちな、ヒューマンエラーによる逸走事故の防止に大きく寄与する仕様です。

車内の快適性や機能性に関しても、最先端のデジタル技術が投入されました。

サイバーセキュリティの最新法規に対応したケンウッド製のセンターディスプレイを全車に標準で配置したほか、冬の寒い朝や夏の猛暑日に重宝する「キャブプレコンディショニング」という利便性の高い機能が新たにオプションで用意されました。

これは、あらかじめ出発時刻を指定しておくことで、乗車する前に自動で冷暖房を作動させ、車内を快適な温度に整えておいてくれるシステムです。

しかも、充電ケーブルがコンセントに繋がった状態でこの機能を利用すれば、クルマ側の走行用バッテリーを消費せずに外部の電力だけで車内を空調できるため、EVにとって死活問題である「走行時の航続距離」を一切縮めることなく、快適な状態で一日の仕事をスタートさせることができます。

このような新型イーキャンターの販売価格の参考として、最もコンパクトなSサイズバッテリーを搭載した「ワイドキャブ・ロングボデー・全低床」の仕様の場合、1355万3000円（消費税込）に設定されています。

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2017年の誕生以来、国内外のあらゆる市場で電動化の道を切り拓いてきたイーキャンター。

現場の使い勝手に寄り添った専用シャシの追加や、最新法規に裏付けられた安全装備の充実により、日本のビジネスシーンにおけるカーボンニュートラルの達成に向け、より一層現実的で頼もしいパートナーへと熟成を遂げたと言えそうです。