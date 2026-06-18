「夫婦と16歳」かたせ梨乃×豆原一成（JO1）"妄想"と"現実"が入り混じるメインビジュアル＆豪華共演者解禁！

7 月2日（木）深夜24時30分～放送スタート！

＼放送後、TVerにて見逃し配信＆U-NEXT にて見放題独占配信／

W主演 かたせ梨乃×豆原一成（JO1）

“妄想”と“現実”が入り混じる恐怖のメインビジュアル解禁！

さらに、岡田結実、林芽亜里、西山繭子ら豪華共演者が解禁！



©︎「夫婦と16歳」製作委員会

テレ東では7月2日（木）から「夫婦と16歳～狂気の隣⼈～」（毎週木曜深夜24時30分～）を放送します。原作は、『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名作で、既婚者への⼀⽬惚れから始まる愛と執着の衝撃が「ジャンプルーキー！」の「連載争奪ランキング」で読者に選ばれた注⽬作です。新婚夫婦の隣に引っ越してきた “⾃認16歳美少⼥”の61歳おばさんが⼀⽬惚れをきっかけに、既婚者だとわかっていながらも「好きなら奪ってしまえ」とありとあらゆる⾊恋仕掛けをしていく…。そんな愛ゆえに暴⾛する狂気に満ち溢れたロマンティックホラーが幕を開けます。



“妄想”と“現実”が入り混じる恐怖のメインビジュアル解禁！

この度、本作のメインビジュアルが完成いたしました︕紘（⾖原⼀成）との結婚を夢⾒て…、信じて疑わずに花嫁姿で紘に迫る⾃認が16歳美少⼥の美⼦（かたせ梨乃）。ところが⼆⼈の前の鏡に映し出される現実は、絶対に離さないとばかりに既婚者である紘に執着する狂気的な隣⼈・61歳のおばさんと、掴みどころのない恐怖に震える紘の姿。そんな、“妄想”と“現実”が⼊り混じる本作の狂気的世界観を表現したビジュアルに仕上がりました！



岡⽥結実、林芽亜⾥、平埜⽣成、北村優⾐、⻄⼭繭⼦の出演が決定︕

【左上から 野村冴役 岡⽥結実、”理想の16歳美少⼥”姿の⽩⽯美⼦役：林芽亜⾥、

左下から 河⼝雅志役：平埜⽣成、姉崎菜々⼦役：北村優⾐、廣木志帆役：⻄⼭繭⼦】

“⾃認16歳の美少⼥“で隣⼈の年下イケメンに恋をする61歳おばさん・⽩⽯美⼦役にかたせ梨乃。狂気的な隣⼈に⼀⽬惚れされる⼼優しいイケメン会社員・野村紘役に⾖原⼀成（JO1）が演じることは既報の通りですが、２⼈を取り巻く豪華共演者を解禁！

明るく元気な元キャバ嬢で野村紘の妻・野村冴役に、連続テレビ⼩説「カムカムエヴリバディ」（NHK）や舞台「醉いどれ天使」での繊細な表現⼒が評価される岡⽥結実。61歳⽩⽯美⼦が脳内で⽣み出した”理想の16歳美少⼥の⽩⽯美⼦“を演じるのは、雑誌「non-no」の専属モデルとして活躍する傍ら、ドラマ「熱愛プリンス」（MBS）や映画「Erica-エリカ-」ではヒロインを務めた林芽亜⾥。紘の会社の先輩・河⼝雅志役に初主演映画「蟲」では猟奇的な役を演じ、⾃⾝3度⽬の出演となる連続テレビ⼩説、「⾵、薫る」（NHK）ではクールな役どころを演じている平埜⽣成。紘の会社の同僚・姉崎菜々⼦役に映画「シグナル100」、「ビリーバーズ」に出演し、「世界ふしぎ発⾒！」（TBS）ではミステリーハンターを務めるなど幅広くマルチに活躍する北村優⾐。 そして、夫婦喧嘩でよく家出をする冴を優しく受け⽌める⺟・廣木志帆役にドラマ「初恋、ざらり」（テレ東）、映画「推しが武道館いってくれたら死ぬ」など数多くの作品に出演するなど俳優として活躍する傍ら、作家としても活動する⻄⼭繭⼦が決定！

作品を彩る楽曲情報は、後日解禁いたします！お楽しみに！



≪出演者コメント≫

■岡⽥結実（野村冴役）

出演が決まり原作を拝⾒した時、⾯⽩すぎてすぐ読み切ってしまった興奮を今でも忘れません！

そしてクランクインした今も、「これは絶対に⾯⽩いドラマになる！」と確信するシーンばかりで、毎日ぞわぞわしています。

私が演じる野村冴は、年齢や⾒た⽬などの固定観念にとらわれず、⼈を巻き込んでいく魅⼒的な⼥性です。

演じていて⼼が清々しくなり、学びも多く、とても楽しいです。ビジュアルもいかつくて最⾼です（笑）。

「イチャ怖」という新しいドラマ体験かもしれません︕ぜひ期待して待っていてください！



■林芽亜⾥（ “理想の16歳美少⼥”姿の⽩⽯美⼦役）

私はかたせ梨乃さん演じる美⼦が脳内で⽣み出した憧れの16歳を演じさせていただきます。

理想の16歳として、美⼦の真っ直ぐな気持ちを⼤切に、試⾏錯誤しながら絶賛撮影中です。

想像を超える動きをする美⼦という⼈物を中⼼に、⼀⼈⼀⼈、そしてこの物語からどんどん⽬が離せなくなってしまいます。思わず「怖っ」と声が溢れてしまうような展開が盛りだくさんです。

是⾮楽しみにしていてくださると嬉しいです！



■平埜⽣成（河⼝雅志役）

わたしが演じる河⼝は、不純な男です。既婚者でありながら、夜な夜な出歩き遊んでいるような⼈間。

「それは、アウトでしょう！」といわれるような⾔動のオンパレードです！

しかし、わたしは、この作品と出会い「純粋」という⾔葉には〈狂気〉が秘められていることを確信しました。「純粋」と〈狂気〉が表裏⼀体なのだとすると、不純な⼈間の⾒え⽅も変わってくる、ような、こない、ような……？ ぜひ、放送で確かめていただきたいです！



■北村優⾐（姉崎菜々⼦役）

原作を読んだときに“ロマンティックホラー”というのがまさにぴったりな愛ゆえの狂気を感じる内容で、この作品に参加させていただくのが楽しみになりました。

私が演じる姉崎菜々⼦は紘の同僚なんですが、物語にどう絡んでくるのか、どう掻き乱していくのか、視聴者の⽅がワクワクできるように努めたいと思います！

この夏、キュンとゾクッを同時に味わえるドラマが始まりますよ～！



■⻄⼭繭⼦（廣木志帆役）

初めて台本を読んだ時、最初は「ん？どういうこと？」となり、それから「えー！」となってページをめくる⼿が⽌まりませんでした。とても⾯⽩い物語で、今からワクワクしています。

私が演じる志帆は冴の⺟親という役どころです。娘と同じような⾃由奔放さもありつつ、

⼥⼿⼀つで冴を育てた⼥性としての強さと経験をもって若い夫婦を⾒守っていく。

そんな⺟親としてドラマに彩りを添えられたらと思います。

ちなみにここだけの話ですが、私も常に16歳の⼼を持ち合わせております。



«イントロダクション»

⼼優しいイケメン会社員・野村紘（⾖原⼀成）と明るく元気な元キャバ嬢の妻・野村冴（岡⽥結実）は⼩さなアパートで新婚⽣活を送っていた。だが、料理や家事が苦⼿で、喧嘩になるとすぐ実家に帰る冴に不満を抱く紘。まさに夫婦喧嘩の真っただ中、隣の部屋に引っ越してきた⽩⽯美⼦（かたせ梨乃）が挨拶にやってくる。イケメンで優しい紘に⼀⽬惚れした美⼦は、⼿料理のお裾分け交流を機に紘と仲良くなり、家事の⼿伝いや⾵邪の看病など毎日のように紘の部屋を訪れる。紘は献⾝的な美⼦にまるで⺟親のような安⼼感を抱き、ところどころ会話が噛み合わない⻭痒さと不可解な⾔動に⼾惑いながらも交友を深めていく。紘の優しさにますます惹かれた美⼦だったが、彼⼥には“ある秘密”があった…なんと美⼦は“⾃認16歳美少⼥”の61 歳おばさんだった︕既婚者だとわかっていながらも、「好きなら奪ってしまえ」とありとあらゆる⾊恋仕掛けで美⼦が野村夫婦に襲いかかり、純情という名の狂気が暴⾛をはじめ…。



≪番組概要≫

【タイトル】「夫婦と16歳～狂気の隣人～」

【放送局・放送日時】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

2026年7月2日スタート 毎週木曜 深夜24時30分～25時00分

BSテレ東

2026年7月5日スタート 毎週日曜 深夜24時40分～25時10分

【配信】

各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題独占配信

▶U-NEXT:https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

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▶TVer：https://tver.jp/series/sru2es99bx

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】ぱんぷきん『夫婦と16歳』

【W主演】かたせ梨乃 豆原一成（JO1）

【共演】岡田結実 林芽亜里 平埜生成 北村優衣 西山繭子

【脚本】加藤綾子 前田知礼

【監督】高橋名月 山本大奨 佃直樹

【チーフプロデューサー】祖父江里奈（テレビ東京）

【プロデューサー】吉川肇(テレビ東京) 伊藤駆（ジャンゴフィルム）

【制作】テレビ東京

【製作著作】「夫婦と16歳」製作委員会

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/2216_tx/

【公式X】@2216_tx https://x.com/2216_tx

【公式Instagram】@2216_tx https://www.instagram.com/2216_tx

【公式TikTok】@2216_tx https://www.tiktok.com/@2216_tx

【ハッシュタグ】#夫婦と16歳

【コピーライト】Ⓒ「夫婦と16歳」製作委員会



