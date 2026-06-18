【娘やめてもいいですか？】娘と音信不通に…「行かなきゃ！」すると夫が？＜第14話＞#4コマ母道場

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実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？　毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。

第14話　もう行くなって……なぜ？【実母の気持ち】



【編集部コメント】

おおーーっと！　ここへきて、お父さんの登場です！　お母さんはアイさんのことを決して嫌いなわけではありません。むしろ大切な子どもだと思っているのです。ただアイさんをひとりの大人の女性として見ているのではなくて、「自分の子ども」としか見ていないだけ。心配で駆けつけようとしたお母さんに対して、ストップをかけてくれたお父さん。お父さん、何かアイさんから聞いているのですか？

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・石井弥沙