【娘やめてもいいですか？】娘と音信不通に…「行かなきゃ！」すると夫が？＜第14話＞#4コマ母道場
実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？ 毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。
第14話 もう行くなって……なぜ？【実母の気持ち】
【編集部コメント】
おおーーっと！ ここへきて、お父さんの登場です！ お母さんはアイさんのことを決して嫌いなわけではありません。むしろ大切な子どもだと思っているのです。ただアイさんをひとりの大人の女性として見ているのではなくて、「自分の子ども」としか見ていないだけ。心配で駆けつけようとしたお母さんに対して、ストップをかけてくれたお父さん。お父さん、何かアイさんから聞いているのですか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第14話 もう行くなって……なぜ？【実母の気持ち】
【編集部コメント】
おおーーっと！ ここへきて、お父さんの登場です！ お母さんはアイさんのことを決して嫌いなわけではありません。むしろ大切な子どもだと思っているのです。ただアイさんをひとりの大人の女性として見ているのではなくて、「自分の子ども」としか見ていないだけ。心配で駆けつけようとしたお母さんに対して、ストップをかけてくれたお父さん。お父さん、何かアイさんから聞いているのですか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙