【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】

【前編を読む】上田綺世〈前編〉代表入りの裏に森保監督の長男が繋いだ縁「父が見たいと言っている」（法政大サッカー部元監督・長山和也）

FW上田綺世

（オランダ1部フェイエノールト／27歳）

法政大在学中の2019年7月末にサッカー部を離れ、鹿島入りした上田。プロ2年目には早くも2ケタゴールを奪い、2022年夏には欧州へ。セルクル・ブルージュでも1年目で22点という数字を残し、フェイエノールトで25/26年シーズンの得点王に輝くに至った。法政大時代の恩師・長山一也監督（現東海1部=FC.ISE-SHIMA監督）は「綺世はフェイエへ行って格段に成長した」と感慨深いものを感じている──。（【前編】からつづく）

◇ ◇ ◇

──鹿島入り直前の2019年コパアメリカ（ブラジル）で日本代表デビューした時の上田綺世選手をどう見ていましたか？

「あの大会ではゴールこそ取れなかったですけど、世界相手にマークを外してシュートを打てたことだけでもすごかったと私は思っています。当時の綺世は法政の選手。大学サッカーとはGKやDFのサイズ感も圧力、間合いの詰め方も全然違う。『慣れれば十分やれる』と本人も感じたことに意味があったはずです。それに最初は苦労した方がいい。鹿島ジュニアユースからユースに上がれず、鹿島学園から鹿島に入れなかったり、彼は数々の挫折をバネに成長しています。何事にもへこたれず、前向きに取り組める真面目さを持ち合わせた男なんです。周りに三笘（薫=ブライトン）のような素晴らしい選手がいたこともよかったでしょうが、全然現状に満足する感じがない。向上心が凄まじいですね」

──2022年カタールW杯の時には「自分は何もできなかった」と挫折感を吐露していました。

「本人も『ベルギーからやり直します』とメッセージをくれました。その言葉通り、地道な努力を続けていました。法政の時は後輩を連れて食事に行ったりしていましたけど、綺世はヤンチャなところが全くない。お父さんからも厳しく育てられたと聞いていますけど、全てを前向きに捉えて自分のために取り組んでいた。早く結婚して欧州へ行ったことも含めて、ストイックに高みを目指しているなと感心します」

──プロ生活の中で一番のターニングポイントはどこだと思いますか？

「2024年夏のフェイエノールト移籍でしょう。1年目はアルネ・スロット監督（現リバプール監督）の下で思うように出番を得られずに苦労していましたけど、ファンペルシー監督との出会いがよかったですね。それを引き寄せる運を彼は持っているんです。今季序盤だった昨年夏に綺世と電話で話したんですけど、『鹿島もセルクル・ブルージュも、どちらかというとカウンター系のサッカーをしていて、FWの自分は背後と狙う仕事が多かったけど、フェイエノールトはボールを握るチーム。敵のDFを背負って壁になる仕事が多く求められるんで、それができるようになるまで時間がかかりました』と言っていましたね。コーチに付き合ってもらってポジショニングを修正したり、相手の背負い方を工夫したりする作業に2年くらいかかったようですが、ポストプレーは格段にレベルアップしましたね」

「私の息子が入院していた時に…」

──そのタスクは森保一代表監督にも長年、求められてきたことです。

「そうですね。ずっと課題と言われていましたが、フェイエノールトで地道に努力を重ねたことで、今は強い相手に対してもひるむことはないですね。2025年10月のブラジル戦は今年3月のイングランド戦を見て、進化を強く感じました」

──その時は他にも話をされたんですか？

「実は息子がサッカーで大ケガしてしまって、入院していたんです。そこで『綺世から励ましてもらいたい』と伝えたら、喜んで話しかけてくれました。『何か質問はある』と彼の方から促してくれたりして、本当に優しい人間だなと心から嬉しくなりました。11月のボリビア戦にも招待してくれて、退院した息子を含めて家族4人で応援に行かせてもらいましたが、途中から入ってきて中村敬斗（スタッド・ランス）の3点目を見事にアシストした。同じような活躍を2026年北中米W杯でも見せてくれると信じています」

──長山さんの指導者キャリアの中でも上田選手と出会えたことは大きなプラスですね。

「これまで所属した富山や松本山雅の選手たちも綺世のことをよく聞いてきました。2024年に富山をJ2昇格へと導き、今は福岡でプレーしている碓井聖生なんかも綺世に近い能力を持っている。でもヘディングが全くできなかったんです。シンプルに先に飛ぶところからやらせましたけど、綺世を教えた経験があったから、いいアプローチができたところはあった。やはり貴重な経験になっています」

──伸びる選手は貪欲ですね。

「そうですね。綺世も碓井も聞く力がすごく高いと感じます。我々指導者がアドバイスをしたことをまずはトライしてみる勇気が彼らにはあります。一度、やってみて『これ違うな』と思ったら、また違ったことを取り入れるような形になるとは思うのですが、言われたことにまず反応するのが前進の第一歩。それは綺世からも学ばされます」

──2026年W杯の日本代表は上田選手が今、プレーするオランダとの戦いからスタートします。

「今はどの試合でも起点になってチームを勝たせられる存在になっているとは思いますが、やっぱり綺世のゴールが見たい。4年前は取れなかったので、まずはそこをクリアしてもらいたいですね。そこから得点を重ねて日本を上のステージへと導くのが彼の仕事。ケガをせず、本番に向けてコンディションを引き上げ、最高の状態でW杯に入ってほしいです」

（聞き手=元川悦子／サッカージャーナリスト）

▽上田綺世（うえだ・あやせ） 1998年8月28日生まれ、27歳。茨城・水戸市出身。鹿島の下部組織から鹿島学園高ー法政大。2019年7月、サッカー部を退部して鹿島入り。2022年7月、ベルギー1部サークル・ブルッフに完全移籍。2023年夏にオランダの強豪フェイエノールトにステップアップ。25／26年シーズンは開幕から3試合連続ゴールなど好調なスタートを切り、最終的に31試合25ゴールで得点王に輝いた。2019年5月に日本代表初選出。2021年東京五輪出場。翌2022年カタールＷ杯参戦。北中米Ｗ杯予選では主戦ＦＷとしてゴールを量産。2025年11月のブラジル戦で逆転ゴールを決めて王国戦初勝利に貢献した。身長182センチ・体重76キロ。

▽長山一也（ながやま・かずや） 1982年4月1日生まれ、48歳。鹿児島・南さつま市出身。桜島中で元日本代表MF遠藤保仁の2学年下。帝京第三高（山梨）から法政大に進み、卒業後にJFL北陸、Jリーグ富山でプレーした。引退して富山で育成コーチを務めて2014年、法政大サッカー部監督に就任。関東リーグ１部昇格、総理大臣杯準優勝、2018年には全日本サッカー選手権で優勝に導いた。2023年から富山トップチームのコーチ。松本山雅トップチームのコーチを経て2026年1月、東海リーグ1部「FC.ISE-SHIMA」トップチームの監督に就任した。