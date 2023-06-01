「サッカー選手じゃなかったら？」本田圭佑が即応した“意外すぎる回答”に人気TikTokerも仰天！ 壮大なふたつの夢も明かす【W杯】
元日本代表MFの本田圭佑が、人気TikTokerであるウンパルンパさんの公式インスタグラムに登場。北中米ワールドカップの解説で現地入りしている40歳が“７つの質問”に真面目に答えた。
４年前のカタール大会に続いて日本戦でテレビ解説を担当している本田。グループリーグ初戦で２−２のドローに終わったオランダ戦では、さっそく斬新な視点や独特の言い回しが大きな話題を集めた。翌日にはウンパさんをインタビュアーに招き、珍しく公式YouTubeでライブ配信を敢行。視聴者の質問に１時間に渡って丁寧に答え、オランダ戦をあらためて振り返った動画も好評を博した。
そして今回はウンパさんのSNSに登場。まずは以下の質問に即答した。
Ｑ：一番尊敬している人は？ Ａ：父親ですかね
Ｑ：休みの日は何をしている？ Ａ：基本的には仕事ですかね
Ｑ：座右の銘は？ Ａ：無いんすよね
Ｑ：小学生の時に戻れるとしたら何をするか？ Ａ：いっぱいやりたいことありますけど、家族中のお金かき集めて投資
次にウンパさんが「サッカー選手になってなかったら何になっていたか？」と問うと、本田は「歌手！」ときっぱり。「歌好きですか？」と逆質問し、「（好きさなら）僕も負けないですよ。歌のうまさじゃないですよ。歌の好きさはけっこう好きです」と回答。「また機会あったら行きましょう」とカラオケに誘うと、まさかのオファーにウンパさんも恐縮しきりとなった。
さらに「本田さんの夢は？」と訊かれ、「ひとつは監督としてワールドカップで優勝すること」とし、「ふたつ目は世界一の投資家になること」と答えた。そして最後に「切り替えたい時は何をしますか？」との質問には、テーブルに置かれたネスカフェのペットボトルを手にして「これでしょ」としっかりＰＲ。アイスコーヒーを口にし、「うーん、うまい！」とオチをつけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】本田圭佑が公式YouTubeのライブ配信に登場！ あらためてオランダ戦を語り尽くす！
４年前のカタール大会に続いて日本戦でテレビ解説を担当している本田。グループリーグ初戦で２−２のドローに終わったオランダ戦では、さっそく斬新な視点や独特の言い回しが大きな話題を集めた。翌日にはウンパさんをインタビュアーに招き、珍しく公式YouTubeでライブ配信を敢行。視聴者の質問に１時間に渡って丁寧に答え、オランダ戦をあらためて振り返った動画も好評を博した。
Ｑ：一番尊敬している人は？ Ａ：父親ですかね
Ｑ：休みの日は何をしている？ Ａ：基本的には仕事ですかね
Ｑ：座右の銘は？ Ａ：無いんすよね
Ｑ：小学生の時に戻れるとしたら何をするか？ Ａ：いっぱいやりたいことありますけど、家族中のお金かき集めて投資
次にウンパさんが「サッカー選手になってなかったら何になっていたか？」と問うと、本田は「歌手！」ときっぱり。「歌好きですか？」と逆質問し、「（好きさなら）僕も負けないですよ。歌のうまさじゃないですよ。歌の好きさはけっこう好きです」と回答。「また機会あったら行きましょう」とカラオケに誘うと、まさかのオファーにウンパさんも恐縮しきりとなった。
さらに「本田さんの夢は？」と訊かれ、「ひとつは監督としてワールドカップで優勝すること」とし、「ふたつ目は世界一の投資家になること」と答えた。そして最後に「切り替えたい時は何をしますか？」との質問には、テーブルに置かれたネスカフェのペットボトルを手にして「これでしょ」としっかりＰＲ。アイスコーヒーを口にし、「うーん、うまい！」とオチをつけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】本田圭佑が公式YouTubeのライブ配信に登場！ あらためてオランダ戦を語り尽くす！