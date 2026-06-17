ボートレースとこなめの開設73周年記念競走「G1トコタンキング決定戦」は最終日。12Rで優勝戦が行われる。

G1初優出→初Vにリーチをかけた松本を本命視する。池田の圧力に耐えて1マークを漏らさずにしっかり回れば、栄冠はすぐそこだ。機力なら佐々木が1番。とにかく立ち上がりの足がいい。勢いよく割り差せば突き抜けも十分ある。好枠勢の攻防がもつれた場合は新田の出番。機力劣勢でもこの安定感は買いだ。山口、白井は好展開を待つ。

＜1＞松本純平 全体的にバランスが取れていいけど、スリット近辺の足では上はいる。レース足はいいです。スタートもしやすい。操縦性に若干不安があるので、自分の思ったターンができるように調整したい。

＜2＞池田浩二 白井さんの方が内から伸びた。試運転で好きなグリップ感のときはあるけど、エンジンが温まると良くない。ペラ中心に調整して優勝を目指す。

＜3＞佐々木完太 めちゃくちゃ出ていた。出足から行き足のつながりが良くて、伸びにも若干つながってくれている。今の状態が一番なので、このまま行くつもり。スタートは難しい。

＜4＞新田雄史 ノーミスで2着なのでエンジン差が出たと思う。足は特徴なく普通。それでもオールスターよりマシ。展開は突ける。

＜5＞山口剛 出足、回り足が良くて乗り心地も悪くないけど、特訓から鰐部君の足が抜けている感じがした。スタートも難しい。

＜6＞白井英治 操作性が少し上向いたけど、細かい部分で課題が多い。その辺を煮詰めたい。足は威張れるところなく中堅。スタート勘は合っている。6コース。