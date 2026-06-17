6月17日、川崎競馬場で行われた交流重賞・関東オークス（Jpn2・3歳牝・ダ2100m）は、岩田望来騎乗の2番人気、ペンダントが鮮やかに抜け出して重賞初制覇を飾った。1番人気に支持されたタマモフリージアは勝負どころの手応えが怪しく、直線では伸びきれなかった。

1着 ペンダント

池江泰寿調教師

「本当に感無量です。内枠を利用して経済コースを通ってましたし、キックバックも気にしてなかったので、あとは直線どうやって抜け出すか、もうそこだけを注意して見てました。ちょっとその辺の加速が怪しかったんですが、なんとか直線向いたらもうひと伸びしてくれたので、その辺でホッとしました。小回りは合わないかもしれません。直線はエンジンがフルスロットルで入りましたね。とりあえず栗東に戻ってゆっくり馬体をチェックしてから、馬とよく相談して次の予定を立てたいなと思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

6月17日、川崎競馬場で行われた11R・関東オークス（Jpn2・3歳牝・ダ2100m）は、岩田望来騎乗の2番人気、ペンダント（牝3・栗東・池江泰寿）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に4番人気のジュワネング（牝3・美浦・栗田徹）、3着に6番人気のブレイズエッジ（牝3・船橋・川島正一）が入った。勝ちタイムは2:18.0（稍重）。

1番人気で田口貫太騎乗、タマモフリージア（牝3・栗東・大橋勇樹）は、4着敗退。

関東オークス・ペンダントと岩田望来騎手 (C)Hiroki Homma

オルフェーヴル産駒

岩田望来騎乗の2番人気、ペンダントが鮮やかな抜け出しを決め、交流重賞初制覇を飾った。勝負どころからの勢いは際立っており、先に抜け出しを図った岩田康誠騎乗のジュワネングを目標に進出。直線では力強く差を詰めた。ゴール前では勢いの違いを見せつけるように先頭へ立ち、そのまま後続を振り切ってフィニッシュ。人気に応える強い内容だった。2着にはジュワネングが粘り込み、父・岩田康誠騎手と息子・岩田望来騎手によるワンツー決着となっている。

ペンダント 7戦3勝

（牝3・栗東・池江泰寿）

父：オルフェーヴル

母：スパイラルステップ

母父：シンボリクリスエス

馬主：石川達絵

生産者：レイクヴィラファーム

【全着順】

1着 ペンダント 岩田望来

2着 ジュワネング 岩田康誠

3着 ブレイズエッジ 御神本訓史

4着 タマモフリージア 田口貫太

5着 ナーサリーテイル 矢野貴之

6着 カトレアノクターン 望月洵輝

7着 フルールドール 坂井瑠星

8着 ティーズセラフ 笹川翼

9着 アンジュルナ 野畑凌

10着 グッドディーズ 本田正重

11着 ミスティライズ 新原周馬

12着 リノカ 安藤洋一

13着 アップタウン 木間塚龍馬

14着 サキドリトッケン 吉原寛人