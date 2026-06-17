『ダブルインパクト』決勝8組発表 ななまがり、蛙亭、ドンデコルテ、ビスケットブラザーズらが進出 ルール変更も
漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』（日本テレビ・読売テレビ系全国ネット 7月21日 後7：00）のファイナリスト会見が17日、都内で行われた。2896組の中から2代目王者を目指す8組が発表された。ななまがり、蛙亭、ダンビラムーチョ、TCクラクション、今夜も星が綺麗、滝音、ドンデコルテ、ビスケットブラザーズが進出を果たした。
【写真多数】豪華な顔ぶれ！『ダブルインパクト2026』ファイナリスト
ななまがり以外の7組は、初のファイナリスト。ビスケットブラザーズは『キングオブコント2022』王者として参戦を果たす。カベポスター、かもめんたる、コットン、男性ブランコ、見取り図など、有力コンビが惜しくも敗退となった。
日本テレビと読売テレビが2025年に新設し、最も面白い漫才・コントの二刀流コンビを決める。初代王者には、ニッポンの社長（吉本興業）が輝いた。2回目となる2026年大会のテーマは「芸人、出し尽くせ。」で、プロ・アマや芸歴を問わず「とにかく面白い漫才とコント」を審査基準となっている。
今回、決勝のルールも変更。漫才（4分）＆コント（4分）の2ネタで、先にどちらをやるか選択できる。審査員は5人で、持ち点ひとり100点の500点満点で、上位5組がセカンドステージに進出。ファーストステージの点数が低い順に披露し、合計得点で王者が決定する。
決勝のMCは昨年に続き、かまいたちと橋本環奈が務める。この日の会見では、陣内智則がMCを務め、そのほかニッポンの社長（初代王者）、黒田みゆアナが出席した。
■準決勝進出25組
あなたとネ、うただ、うちまつげ、蛙亭、カベポスター、かもめんたる、からし蓮根、コットン、今夜も星が綺麗、ザ・プラン9、スタミナパン、セルライトスパ、ゼロカラン、滝音、男性ブランコ、ダンビラムーチョ、TCクラクション、ドンデコルテ、ナチョス。、ななまがり、ビスケットブラザーズ、フランスピアノ、マイスイートメモリーズ、見取り図、隣人
ななまがり以外の7組は、初のファイナリスト。ビスケットブラザーズは『キングオブコント2022』王者として参戦を果たす。カベポスター、かもめんたる、コットン、男性ブランコ、見取り図など、有力コンビが惜しくも敗退となった。
日本テレビと読売テレビが2025年に新設し、最も面白い漫才・コントの二刀流コンビを決める。初代王者には、ニッポンの社長（吉本興業）が輝いた。2回目となる2026年大会のテーマは「芸人、出し尽くせ。」で、プロ・アマや芸歴を問わず「とにかく面白い漫才とコント」を審査基準となっている。
今回、決勝のルールも変更。漫才（4分）＆コント（4分）の2ネタで、先にどちらをやるか選択できる。審査員は5人で、持ち点ひとり100点の500点満点で、上位5組がセカンドステージに進出。ファーストステージの点数が低い順に披露し、合計得点で王者が決定する。
決勝のMCは昨年に続き、かまいたちと橋本環奈が務める。この日の会見では、陣内智則がMCを務め、そのほかニッポンの社長（初代王者）、黒田みゆアナが出席した。
■準決勝進出25組
あなたとネ、うただ、うちまつげ、蛙亭、カベポスター、かもめんたる、からし蓮根、コットン、今夜も星が綺麗、ザ・プラン9、スタミナパン、セルライトスパ、ゼロカラン、滝音、男性ブランコ、ダンビラムーチョ、TCクラクション、ドンデコルテ、ナチョス。、ななまがり、ビスケットブラザーズ、フランスピアノ、マイスイートメモリーズ、見取り図、隣人