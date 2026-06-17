サンリオデザインのシール手帳がうれしい！「クリアシール手帳」が付いてくる『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック クリアシール手帳特大号』は7月16日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック クリアシール手帳特大号』（扶桑社）の「クリアシール手帳」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
扶桑社から7月16日に発売される『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック クリアシール手帳特大号』（税込1430円）。付録として、「クリアシール手帳」が付いてきます。
スペシャルふろくは、アイスクリームデザインがキュートなクリアシール手帳。中身が見えるクリアなカバーと、半透明のシール台紙が3枚も付いてきます。お気に入りのシールを貼って、自分だけのオリジナルシール手帳を作ることができますよ。ハローキティやマイメロディ、シナモロール、クロミなど大人気サンリオキャラクターとの組み合わせが楽しめます。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック クリアシール手帳特大号』の「クリアシール手帳」が見逃せない！
扶桑社から7月16日に発売される『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック クリアシール手帳特大号』（税込1430円）。付録として、「クリアシール手帳」が付いてきます。
中身が見えるクリアカバーがかわいい！アイスクリームデザインのシール手帳
スペシャルふろくは、アイスクリームデザインがキュートなクリアシール手帳。中身が見えるクリアなカバーと、半透明のシール台紙が3枚も付いてきます。お気に入りのシールを貼って、自分だけのオリジナルシール手帳を作ることができますよ。ハローキティやマイメロディ、シナモロール、クロミなど大人気サンリオキャラクターとの組み合わせが楽しめます。
本誌もとじこみ付録が盛りだくさん！遊びながら想像力を育てる本誌にはとじこみ付録も充実しており、作って楽しい「ミニふうとう」「アイスポケットメモ」のほか、みんなで遊べる「せいざカード」まで盛りだくさん。サンリオキャラクターたちと一緒に遊びながら、子どもの考える力や想像力をぐんぐん育てられる内容になっています。付録と本誌どちらも楽しめる、ボリューム満点の一冊です。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)