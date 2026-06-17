紗栄子、愛猫との別れを報告「たくさんの愛と学びを残してくれました」 24年から保護猫活動に注力
タレント・実業家の紗栄子（39）が16日、自身のインスタグラムを更新。「愛猫のルナが天国へ旅立ちました」と報告した。
【写真・動画】在りし日の愛猫との思い出ショットを公開した紗栄子
「保護猫として出会い、家族となり、一緒に過ごした時間は決して長くはありませんでしたが、ルナはたくさんの愛と学びを残してくれました」と愛情をにじませ、在りし日のルナとの写真や動画を投稿。
「ルナは重い腎臓病と闘っていました。少しでも希望を繋ぎたいという想いから、研究段階にあるFeliAIM薬の投与も受けさせていただきました」と懸命に治療していたことを明かし、「残念ながらルナの命を救うことはできませんでしたが、ルナが残してくれたデータや経験は、これから先、同じ病気で苦しむ猫たちを救うための大切な一歩になると信じています」と心境をつづった。
2024年から保護猫活動を行っている紗栄子は、「猫の慢性腎臓病は非常に多くの猫たちの命を奪う病気です」と腎臓病治療に関する研究など現状の説明をつづり、「ルナが最後に私たちへ遺してくれたものは、悲しみだけではなく、未来への希望でした」「ルナが生きた証が、これから先のたくさんの命を救う力になることを願っています」と前向きな気持ちを記した。
【写真・動画】在りし日の愛猫との思い出ショットを公開した紗栄子
「保護猫として出会い、家族となり、一緒に過ごした時間は決して長くはありませんでしたが、ルナはたくさんの愛と学びを残してくれました」と愛情をにじませ、在りし日のルナとの写真や動画を投稿。
「ルナは重い腎臓病と闘っていました。少しでも希望を繋ぎたいという想いから、研究段階にあるFeliAIM薬の投与も受けさせていただきました」と懸命に治療していたことを明かし、「残念ながらルナの命を救うことはできませんでしたが、ルナが残してくれたデータや経験は、これから先、同じ病気で苦しむ猫たちを救うための大切な一歩になると信じています」と心境をつづった。
2024年から保護猫活動を行っている紗栄子は、「猫の慢性腎臓病は非常に多くの猫たちの命を奪う病気です」と腎臓病治療に関する研究など現状の説明をつづり、「ルナが最後に私たちへ遺してくれたものは、悲しみだけではなく、未来への希望でした」「ルナが生きた証が、これから先のたくさんの命を救う力になることを願っています」と前向きな気持ちを記した。