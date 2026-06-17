17日の日経平均株価は前日比497.75円（0.72％）高の6万9902.25円と5日続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は931、値下がりは573、変わらずは54と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を179.01円押し上げ。次いでイビデン <4062>が104.25円、レーザーテク <6920>が82.20円、ファストリ <9983>が76.43円、キオクシア <285A>が30.04円と続いた。



マイナス寄与度は178.61円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が67.58円、リクルート <6098>が23.13円、京セラ <6971>が8.05円、豊田通商 <8015>が7.24円と並んだ。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位はガラス・土石で、以下、機械、精密機器、電気機器が続いた。値下がり上位には海運業、鉄鋼、陸運業が並んだ。



株探ニュース