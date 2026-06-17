憧れの「ドイツ車」が軽より安い!?

新車の価格が高騰を続ける昨今、ホンダ「N-BOX」に代表される人気の軽自動車であっても、選択するグレードやオプションによっては200万円に迫る価格になることも珍しくありません。

その一方で、中古車市場に目を向ければ、150万円以下という現実的な予算で、プレミアムブランドであるアウディを手に入れることが可能になっています。

【画像】超カッコイイ！ これが“150万円以下”の高級外車「アウディ」です！（70枚）

かつて“いつかは輸入車”と憧れた高級ブランドも、中古車という選択肢を加えることで、驚くほど身近な存在となります。特にアウディは、その優れたデザイン性や走行性能、装備の充実度を考慮すると、価格以上の満足感を得られるブランドの一つと言えるでしょう。

まず注目したいのは、アウディのデザインアイコンとも言える「TT クーペ」です。予算150万円以下で現実的に狙えるのは、2010年以降に販売された2代目後期モデル（8J型）です。当時の新車価格が約430万円から660万円台だった高級スポーツクーペですが、現在ではこの価格帯でコンディションの良い個体を探すことができます。

さらに、2023年に生産が終了した3代目（8S型）の初期モデルも、条件次第では150万円台前半まで価格が下がってきている点は見逃せません。日本での発売当初、「2.0 TFSI」が約542万円、クワトロモデルが約589万円と高額でしたが、今では十分に手が届く価格帯になりました。

3代目TTの大きな魅力は、全車に標準装備された「アウディバーチャルコックピット」です。メーターパネル全体を高精細な液晶ディスプレイとし、ナビゲーションや車両情報を自由に表示できる先進的な機能は、現在でも色褪せることがありません。もちろん、2代目後期モデルの流麗なデザインや、クワトロ（4WD）がもたらす高い走行安定性も、所有する満足感を大いに満たしてくれるでしょう。

もう一台の注目モデルは、コンパクトSUVの「Q2」です。2017年に登場して以来、基本的なデザインに大きな変更が加えられていないため、2017年から2018年式の初期モデルでも“型落ち感”が少ないのが特徴です。新車時は300万円から400万円台の価格帯でしたが、現在の中古市場では100万円台前半から140万円前後で掲載されている例が増えています。

特に2018年式の「1.0 TFSI スポーツ」は、150万円を切る価格で見つかることもあり、狙い目のグレードです。多角形をモチーフにしたポリゴンデザインは今見ても新鮮で、都会的なスタイルを好むユーザーから高い支持を集めています。

搭載される最高出力116馬力の1.0リッター直列3気筒ターボエンジンは、自動車税や燃費の面で有利であり、維持費を抑えやすい点も大きな魅力です。

装備面でも、電動リアゲートやアダプティブクルーズコントロールなどが装着された個体もあり、軽自動車からのステップアップを検討しているユーザーにとって、非常にバランスの取れた選択肢と言えます。

もちろん、輸入中古車である以上、購入時には注意点も存在します。

試乗の際には7速Sトロニック（7速DCT）の変速フィールや異音の有無をしっかりと確認し、保証が充実した認定中古車や専門店を選ぶことが重要です。

また、車両価格を抑えられた分、将来のメンテナンス費用として予算を確保しておくことも賢明な判断です。

SNS上では、こうした中古アウディに対して「20年前のモデルでも全く古く見えない」「コンパクトで小回りが利き、日本の道でも持て余さないスポーツカー」（TTクーペ）、「立体駐車場に入るサイズ（全高1530mm）で、都内でも最強に使いやすい」「初めてのSUVとしていい選択肢」（Q2）といった好意的な声が多く寄せられています。

一方で「維持費や修理費が気になる」という現実的な意見も見られ、大きな関心を集めていることがうかがえます。

最新の軽自動車を選ぶか、それとも150万円以下でプレミアムブランドの走りや世界観を味わうか。中古のTTやQ2は、クルマ好きの想像力をかき立てる、魅力的な選択肢を提示しているようです。