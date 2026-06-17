【「呪われ公爵と捨てられた花嫁の最愛婚（2巻）」・「禍<わざわい>の魔女と呼ばれた転生幼女、今世こそ幸せになるためにがんばります！（1巻）」・「転生したら没落貴族だったので、【呪言】を極めて家族を救います（1-2巻）」・「序盤で死ぬ最強のサブキャラに転生したので、ゲーム知識で無双する（1巻）」】 6月17日 発売 価格：792円

ファンギルドは、異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」より、紙コミックス「呪われ公爵と捨てられた花嫁の最愛婚（2巻）」、「禍<わざわい>の魔女と呼ばれた転生幼女、今世こそ幸せになるためにがんばります！（1巻）」、「転生したら没落貴族だったので、【呪言】を極めて家族を救います（1-2巻）」、「序盤で死ぬ最強のサブキャラに転生したので、ゲーム知識で無双する（1巻）」の4作品、計5冊を6月17日に発売する。価格は各792円。

発売を記念し、イラストペーパーを書店購入特典として作成。対象商品を購入した人に贈られる。また全国の書店および電子書店にてフェアが開催される。

スピラコミックス「少女作品」新刊

「呪われ公爵と捨てられた花嫁の最愛婚（2巻）」

マンガ：汀よしの氏/原作：歪牙龍尾氏

【仮病令嬢×呪われ公爵が紡ぐロマンスファンタジー！】

リシンを支える妻となるため、聖女試験に挑むリズ。試験を受ける中、突然聖女・ナプスが被呪してしまう。はたしてリズは呪いに苦しむナプスを救うことが出来るのか……!?

時を同じくして、リシンの元にリズの力に気づいたウォドール辺境伯夫人がリズを取り戻しにやってきて――!?

最愛の人と支え合い苦しみを乗り越えていくロマンスファンタジー！

スピラコミックス「少年作品」新刊

「禍<わざわい>の魔女と呼ばれた転生幼女、今世こそ幸せになるためにがんばります！（1巻）」

マンガ：音呼たまき氏/原作：かなりつ氏

【“禍の魔女”が赤ちゃんに転生!? 今世こそ目立たず生きたいのに、くせ者もモフモフも集まってきて大騒ぎ！】

公爵家の次女として生を受けたサーシャ。彼女は汚名を着せられ命を落とした前世の記憶を思い出し、目立たず穏やかに暮らそうと心に決める。しかし不思議な力を持つサーシャの元には、前世で世話をした魔物たち、汚名を着せた組織、王子までもがやってきて――!?

今世こそ幸せになるために、正体だけは隠し通さなきゃ……!!そんなサーシャの奮闘記がいま、始まります！

「転生したら没落貴族だったので、【呪言】を極めて家族を救います（1-2巻）」

マンガ：アマセケイ氏/原作：メソポ・たみあ氏

【【呪言】を極めて家族を再興するため、リッドの計画が動き出す！】

社畜のサラリーマンはゲームプレイ中に命を落とし、スプリングフィールド・リッドとして転生する。

強大な魔力を秘めて生まれたリッドは、温かく優しい家族のもとで貴族として悠々自適の生活を楽しみにしていたが……。スプリングフィールド家は100年の間、魔術持ちの子供が生まなかったことにより貴族としての立場が危うくなっていた没落貴族だった……！

前世とは違い、愛情を注いで育ててくれる家族のためになんとかしたい！そんなとき、リッドが持つ特有の魔術【呪言】が開花する！【呪言】を極めて家族を再興するため、リッドの計画が動き出す！

「序盤で死ぬ最強のサブキャラに転生したので、ゲーム知識で無双する（1巻）」

マンガ：マエD氏/原作：新人氏

【転生先は一章終盤で死ぬ最強のサブキャラ……！？ハメ技・バグ・仕様の悪用……ゲーム知識を駆使して目指すは一章の向こう側！】

交通事故で死んだ男は、生前やり込んでいた人気RPG「エコーズ・オブ・エタニティ」の世界にシルバ・ピアスとして転生した。王国最強の騎士でありチート級のステータスを持つシルバは、転生先としては申し分ない超優良キャラ。

しかし、彼は第一章終盤で主人公たちを守って死亡する運命のキャラでもあった……。

死亡イベントは不可避、仲間を見捨てて逃げれば世界が滅んでゲームオーバー！自身の死ぬ運命に抗うことを決めたシルバは、ゲーム知識を駆使して最短ルートで攻略を始めていく――。

果たして死亡イベントを乗り越えてシルバは生き残れるのか！？不撓不屈の最強サブキャラ転生ファンタジー開幕――！！

スピラコミックス「少年作品」 書店購入特典情報

「禍<わざわい>の魔女と呼ばれた転生幼女、今世こそ幸せになるためにがんばります！（1巻）」の書店購入特典

対象作品を購入した人に、書店共通の「イラストペーパー」が贈られる。

※特典の配布方法・配布時期は店舗によって異なります。

※特典はなくなり次第、配布終了となります。

「転生したら没落貴族だったので、【呪言】を極めて家族を救います（1-2巻）」の書店購入特典

対象作品を購入した人に、書店共通の「イラストペーパー（1・2巻共通）」が贈られる。

※特典の配布方法・配布時期は店舗によって異なります。

※特典はなくなり次第、配布終了となります。

「序盤で死ぬ最強のサブキャラに転生したので、ゲーム知識で無双する（1巻）」の書店購入特典

対象作品を購入した人に、書店共通の「イラストペーパー」が贈られる。

※特典の配布方法・配布時期は店舗によって異なります。

※特典はなくなり次第、配布終了となります。

電子書店にてフェア開催

紙コミックスの発売を記念して、電子書店では無料や割引などのお得なフェアが6月18日より実施される。期間は7月1日まで。

実施書店：コミックシーモアほか電子書店

※施策期間・内容は実施書店により異なります。

【配信ページ】

□「呪われ公爵と捨てられた花嫁の最愛婚」のページ

□「禍<わざわい>の魔女と呼ばれた転生幼女、今世こそ幸せになるためにがんばります！」のページ

□「転生したら没落貴族だったので、【呪言】を極めて家族を救います」のページ

□「序盤で死ぬ最強のサブキャラに転生したので、ゲーム知識で無双する」のページ

最大1万円分の「Amazonギフトカード」が当たるSNSキャンペーン開催

期間：6月17日～6月30日

6月17日より、スピラコミックスの新刊発売を記念して、最大1万円分の「Amazonギフトカード」が抽選で当たるキャンペーンがスピラ公式X（旧Twitter）にて実施される。

【応募方法】

（1）スピラ公式Xアカウント（＠FG_spira）をフォロー。

□スピラ公式X

（2）対象ツイートをリポスト。

（3）エントリー完了。

（4）引用リポストに対象作品の感想をリプライするとグッズ当選確率がアップする。