「広島０−２日本ハム」（１６日、マツダスタジアム）

気合と根性で約３週間の戦いを駆け抜けた。広島・名原典彦外野手が自身初の交流戦を完走。「１８試合出られたっていうのは、僕をチームが必要としてくれている証明ではあると思う」と充実感をにじませた。

交流戦最終戦は「２番・右翼」で出場。初回に北山から中前打を放ち、４試合連続安打をマークすると三回は四球、五回は死球でチャンスメークし、プロ初の１試合３出塁を記録した。出塁率アップを目標に掲げているだけに、「一つの成長ではないですけど、冷静になって入っていけた」と納得の表情。今春のＷＢＣに出場した右腕から結果を残した。

交流戦は全試合でスタメン出場し、打率・２４０、２本塁打、９打点でフィニッシュ。途中交代はわずか１試合と、ほぼフル出場した。５月２６日・ロッテ戦（マツダ）では右翼の守備で打球判断を誤り、ベンチで涙。翌２７日・同戦ではプロ初本塁打を放つなど、激動の日々を過ごした。交流戦後半は「こんなに疲れたことないです」と本音を漏らすこともあったが、なんとか完走。「ここからも出場数をどんどん増やしていきたい」と胸を張った。

１９日からはセ・リーグとの戦いが再開する。「初めてのことばかりなので、必死に食らいついていくだけです。いつも通り気合と根性で頑張ります」と力を込めた名原。シンデレラボーイの快進撃はまだまだ終わらない。