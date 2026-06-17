本木雅弘VS菅田将暉『黒牢城』 鋭い“眼光”が火花散らす特別映像＆対決ビジュアル解禁
本木雅弘が主演を務める黒沢清監督最新作『黒牢城（こくろうじょう）』より、緊迫の特別映像と対決ビジュアルが解禁された。
【動画】本木雅弘VS菅田将暉 手に汗握るセリフの応酬
本作は、城という密室で起きる殺人と連続する怪事件の謎に、城主と囚われの天才軍師が挑む戦国心理ミステリー。原作は、累計発行部数60万部を突破し、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をダブル受賞した米澤穂信の同名小説。
主演に本木雅弘を迎え、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太、柄本佑、オダギリジョーといった映画界を代表する豪華キャストが集結。さらに、ユースケ・サンタマリア、吉原光夫、坂東龍汰、荒川良々、渋川清彦、渡辺いっけいら実力派俳優も顔をそろえる。本作が黒沢監督にとって初の時代劇となる。
なお本作は、現在開催中の第79回カンヌ国際映画祭にて、「カンヌ・プレミア」部門に正式出品を果たし、世界中の観客から万雷のスタンディングオベーションを受けた。
この度、本作の核心にして“最大の謎”である、主人公・荒木村重（本木）と黒田官兵衛（菅田）の「心」が対峙する、緊迫の特別映像と対決ビジュアルが解禁となった。
解禁された特別映像では、少年の密室殺人を皮切りに城内で巻き起こる“怪事件”の謎を追い、混乱と葛藤、そして狂気へと加速していく村重と、村重によって地下牢に幽閉された敵方の天才軍師・官兵衛による手に汗握るセリフの応酬が収められている。
檻の格子越しから言葉巧みに村重の深層心理を弄ぶ官兵衛に激高し、刀を振りかざす村重。一触即発の空気が映像を支配する中、官兵衛は静かに問いかける。「村重殿は、何をそれほど恐れておられるのか」――。
黒沢監督がこだわり抜くサスペンスフルなカメラワークのもと、本音と建前が入り混じり互いの腹の内が見え隠れする緊迫の本映像。本木と菅田が対峙するシーンは、ほぼすべてがスタジオ内に作られた、地面に本物の土が敷き詰められた「地下牢」のセットのなかで行われた。
監督ならではの“長回し”の撮影のもと、膨大な量のセリフ、かつ一切の妥協も許されない張り詰めた緊張感が漂う中、本木と菅田が魅せる、壮絶な“舌戦”は見応え十分。さらに、映像内の村重が官兵衛に向けて刀を抜いて突き付け、官兵衛が「（村重を）信長さまと同じとみてよろしいか」と問い、村重が「若造！ 信長に向けるべき憎しみをわしに向けるな」と言い放ち、のど元を掴むシーンは見事「一発 OK」で傑作シーンが誕生したという。
あわせて解禁された特別ビジュアルでは、薄暗い地下牢を背景に、村重と官兵衛が“超至近距離”で向かい合う、圧倒的な横顔が切り取られている。
次第に疑心暗鬼に陥り、城内に蠢く陰謀と様々な人物の思惑に苦悩する村重が放つ、鋭くもどこか哀愁を帯びた眼光。一方、暗闇に幽閉されながらも、その明晰な頭脳で村重の心理を冷徹に見透かすような官兵衛の眼差し。2人の“異才”が放つ凄まじいオーラが火花を散らし、中央に刻まれた「『心』を読め」というキャッチコピーの通り、劇中で繰り広げられる＜極限の心理戦＞の幕開けを予感させる、息を呑む仕上がりとなっている。
映画『黒牢城』は、6月19日より全国公開。
【動画】本木雅弘VS菅田将暉 手に汗握るセリフの応酬
本作は、城という密室で起きる殺人と連続する怪事件の謎に、城主と囚われの天才軍師が挑む戦国心理ミステリー。原作は、累計発行部数60万部を突破し、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をダブル受賞した米澤穂信の同名小説。
主演に本木雅弘を迎え、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太、柄本佑、オダギリジョーといった映画界を代表する豪華キャストが集結。さらに、ユースケ・サンタマリア、吉原光夫、坂東龍汰、荒川良々、渋川清彦、渡辺いっけいら実力派俳優も顔をそろえる。本作が黒沢監督にとって初の時代劇となる。
この度、本作の核心にして“最大の謎”である、主人公・荒木村重（本木）と黒田官兵衛（菅田）の「心」が対峙する、緊迫の特別映像と対決ビジュアルが解禁となった。
解禁された特別映像では、少年の密室殺人を皮切りに城内で巻き起こる“怪事件”の謎を追い、混乱と葛藤、そして狂気へと加速していく村重と、村重によって地下牢に幽閉された敵方の天才軍師・官兵衛による手に汗握るセリフの応酬が収められている。
檻の格子越しから言葉巧みに村重の深層心理を弄ぶ官兵衛に激高し、刀を振りかざす村重。一触即発の空気が映像を支配する中、官兵衛は静かに問いかける。「村重殿は、何をそれほど恐れておられるのか」――。
黒沢監督がこだわり抜くサスペンスフルなカメラワークのもと、本音と建前が入り混じり互いの腹の内が見え隠れする緊迫の本映像。本木と菅田が対峙するシーンは、ほぼすべてがスタジオ内に作られた、地面に本物の土が敷き詰められた「地下牢」のセットのなかで行われた。
監督ならではの“長回し”の撮影のもと、膨大な量のセリフ、かつ一切の妥協も許されない張り詰めた緊張感が漂う中、本木と菅田が魅せる、壮絶な“舌戦”は見応え十分。さらに、映像内の村重が官兵衛に向けて刀を抜いて突き付け、官兵衛が「（村重を）信長さまと同じとみてよろしいか」と問い、村重が「若造！ 信長に向けるべき憎しみをわしに向けるな」と言い放ち、のど元を掴むシーンは見事「一発 OK」で傑作シーンが誕生したという。
あわせて解禁された特別ビジュアルでは、薄暗い地下牢を背景に、村重と官兵衛が“超至近距離”で向かい合う、圧倒的な横顔が切り取られている。
次第に疑心暗鬼に陥り、城内に蠢く陰謀と様々な人物の思惑に苦悩する村重が放つ、鋭くもどこか哀愁を帯びた眼光。一方、暗闇に幽閉されながらも、その明晰な頭脳で村重の心理を冷徹に見透かすような官兵衛の眼差し。2人の“異才”が放つ凄まじいオーラが火花を散らし、中央に刻まれた「『心』を読め」というキャッチコピーの通り、劇中で繰り広げられる＜極限の心理戦＞の幕開けを予感させる、息を呑む仕上がりとなっている。
映画『黒牢城』は、6月19日より全国公開。