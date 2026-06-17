「お店の売り場かと…」ダイソーの220円“伸縮する仕切り”を使った美しい収納術
引き出しの中がすぐにグチャグチャに、収納ケースは入れる物によって幅が合わなくて困る…そんな日々のプチストレスを、220円で劇的に解決する100均アイテムがSNSで紹介された。
【画像】「ぴったりフィット！」ダイソー商品を使った“収納”
快適な暮らしと収納のアイデアを発信しているインフルエンサー・ぴぴ（@pipi_life__）さんの投稿で、ダイソーの『伸縮式引出し整理仕切版』（税込220円）を駆使した、美しすぎる“シンデレラフィット”収納術が公開された。
◆お菓子、服、洗剤…家じゅうの引出しがお店のように激変
このアイテム最大の魅力は、引出しのサイズに合わせて長さを自由に調節できる点だ。投稿でぴぴさんは、通常時は31.5センチだが、スライドさせて伸ばすと最大53センチまで対応すると説明した。
キッチンの引出しを使ったお菓子の収納では、仕切り板を使って種類ごとに美しく整列されており、取り出しやすさも抜群。さらに、衣装ケースに入れれば靴下や下着が綺麗に自立して朝の支度がラクになり、洗面所の深い引出しでは、倒れやすい液体洗剤の詰替えパックやヘアケアボトルの固定にも大活躍する。
コメント欄でユーザーから「根本的にズボラなので、そのうちグチャグチャになりそう」と本音が漏れると、投稿者も「私もズボラなので気持ちがよく分かります！」と共感。しかし、「やってみると、仕切らないより仕切った方が前より格段にキレイに保てるようになりました」と、ズボラにこそ効果があることを力説した。
◆「購入前にここだけは注意して！」リアルなアドバイスも
一方で、実際に使ったからこそ分かる注意点も紹介。「1番使いたい場所に使えなかった」という自身の経験から、引き出しのサイズを事前にしっかり測ることを推奨している。また、設置面によってグラつく場合は、同じくダイソーの『超強粘着両面ゲルテープ』（税込110円）を底に貼ることで、ズレを完全に防げるという。
【画像】「ぴったりフィット！」ダイソー商品を使った“収納”
快適な暮らしと収納のアイデアを発信しているインフルエンサー・ぴぴ（@pipi_life__）さんの投稿で、ダイソーの『伸縮式引出し整理仕切版』（税込220円）を駆使した、美しすぎる“シンデレラフィット”収納術が公開された。
このアイテム最大の魅力は、引出しのサイズに合わせて長さを自由に調節できる点だ。投稿でぴぴさんは、通常時は31.5センチだが、スライドさせて伸ばすと最大53センチまで対応すると説明した。
キッチンの引出しを使ったお菓子の収納では、仕切り板を使って種類ごとに美しく整列されており、取り出しやすさも抜群。さらに、衣装ケースに入れれば靴下や下着が綺麗に自立して朝の支度がラクになり、洗面所の深い引出しでは、倒れやすい液体洗剤の詰替えパックやヘアケアボトルの固定にも大活躍する。
コメント欄でユーザーから「根本的にズボラなので、そのうちグチャグチャになりそう」と本音が漏れると、投稿者も「私もズボラなので気持ちがよく分かります！」と共感。しかし、「やってみると、仕切らないより仕切った方が前より格段にキレイに保てるようになりました」と、ズボラにこそ効果があることを力説した。
◆「購入前にここだけは注意して！」リアルなアドバイスも
一方で、実際に使ったからこそ分かる注意点も紹介。「1番使いたい場所に使えなかった」という自身の経験から、引き出しのサイズを事前にしっかり測ることを推奨している。また、設置面によってグラつく場合は、同じくダイソーの『超強粘着両面ゲルテープ』（税込110円）を底に貼ることで、ズレを完全に防げるという。