ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７３、伊７０ｂｐ、縮小傾向続く ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７３、伊７０ｂｐ、縮小傾向続く

リンクをコピーする みんなの感想は？

ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７３、伊７０ｂｐ、縮小傾向続く

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%）

ドイツ 2.931

フランス 3.665（+73）

イタリア 3.633（+70）

スペイン 3.351（+42）

オランダ 3.047（+12）

ギリシャ 3.599（+67）

ポルトガル 3.29（+36）

ベルギー 3.466（+54）

オーストリア 3.175（+24）

アイルランド 3.101（+17）

フィンランド 3.274（+34）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

外部サイト