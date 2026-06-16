ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７３、伊７０ｂｐ、縮小傾向続く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%）
ドイツ　　　　2.931
フランス　　　3.665（+73）
イタリア　　　3.633（+70）
スペイン　　　3.351（+42）
オランダ　　　3.047（+12）
ギリシャ　　　3.599（+67）
ポルトガル　　　3.29（+36）
ベルギー　　　3.466（+54）
オーストリア　3.175（+24）
アイルランド　3.101（+17）
フィンランド　3.274（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）