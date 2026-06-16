ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７３、伊７０ｂｐ、縮小傾向続く
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７３、伊７０ｂｐ、縮小傾向続く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%）
ドイツ 2.931
フランス 3.665（+73）
イタリア 3.633（+70）
スペイン 3.351（+42）
オランダ 3.047（+12）
ギリシャ 3.599（+67）
ポルトガル 3.29（+36）
ベルギー 3.466（+54）
オーストリア 3.175（+24）
アイルランド 3.101（+17）
フィンランド 3.274（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%）
ドイツ 2.931
フランス 3.665（+73）
イタリア 3.633（+70）
スペイン 3.351（+42）
オランダ 3.047（+12）
ギリシャ 3.599（+67）
ポルトガル 3.29（+36）
ベルギー 3.466（+54）
オーストリア 3.175（+24）
アイルランド 3.101（+17）
フィンランド 3.274（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）