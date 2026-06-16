タイトーは、特大ぬいぐるみブランド「どきゅーとぷち」の新商品として『どきゅーとぷち ウマ娘 プリティーダービー 特大ぬいぐるみ ミホノブルボン』『どきゅーとぷち ウマ娘 プリティーダービー 特大ぬいぐるみ ライスシャワー』を発売することを発表した。ECサイト「TAITO GEAR&GOODS」にて、6月19日11時より予約受付を開始する。

【画像あり】70cmサイズの特大ボリューム 商品外観（画像多数）

「どきゅーとぷち」は、100cmサイズのぬいぐるみブランド「どきゅーと」のデザインはそのままに、お迎えしやすいサイズへと展開した特大ぬいぐるみブランド。今回の新商品は『ウマ娘 プリティーダービー』のキャラクターをデフォルメ造形でぬいぐるみ化したもので、高さ約70cm（耳込み）・横約40cmという特大サイズが特徴となっている。

価格はいずれも29,700円（税込）、商品発送は12月を予定している。予約期間は6月19日11時から7月27日23時59分まで。

あわせて、予約受付開始を記念したフォロー＆リポストキャンペーンの開催も発表された。TAITO GEAR&GOODS公式Xアカウント（@TAITO_G_G_JPN）をフォローし、対象投稿をリポストすることで応募が可能。賞品は、ミホノブルボンとライスシャワーそれぞれの購入金額分のクーポンコードが各1名にプレゼントされる。応募期間は6月19日11時から6月22日23時59分までで、両方に応募することもできる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）