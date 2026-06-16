「日経225オプション」7月限コール手口情報（16日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯7万375円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
◯7万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
◯7万125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
JPモルガン証券 1( 1)
◯7万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 161( 161)
JPモルガン証券 51( 51)
モルガンMUFG証券 35( 35)
大和証券 30( 30)
楽天証券 25( 21)
BNPパリバ証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
SBI証券 27( 7)
ゴールドマン証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
◯6万9875円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 3( 1)
フィリップ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万9375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万9125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万9250円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 4000( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯7万375円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
◯7万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
JPモルガン証券 1( 1)
◯7万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 161( 161)
JPモルガン証券 51( 51)
モルガンMUFG証券 35( 35)
大和証券 30( 30)
楽天証券 25( 21)
BNPパリバ証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
SBI証券 27( 7)
ゴールドマン証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
◯6万9875円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 3( 1)
フィリップ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万9375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万9125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万9250円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 4000( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース