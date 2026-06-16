Nothing’s Carved In Stone、東名阪クアトロにて“速い・激しい”曲限定ワンマンを8月開催
Nothing’s Carved In Stoneが8月、東名阪のCLUB QUATTROにて全4公演のワンマンツアー＜Perfect Sounds 〜Fast & Loud Tracks 2026〜＞を開催することが発表となった。
2025年にも開催された＜Fast & Loud Tracks＞は、タイトルも冠された通り“速い曲 / 激しい曲のみ”のセットリストで構成されたライブとなる。
ツアー日程は、8月6日に大阪・梅田CLUB QUATTRO、8月7日に愛知・名古屋CLUB QUATTRO、8月12日および13日に東京・渋谷CLUB QUATTROの4公演となり、最終日の渋谷CLUB QUATTRO公演はMEMBERSHIP SITE “RULE’s”限定公演として行われる。チケットの先行受付は6月22日23:59まで。
■＜Nothingʼs Carved In Stone “Perfect Sounds 〜Fast & Loud Tracks 2026〜”＞
8月06日(木) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
8月07日(金) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO
8月12日(水) 東京・渋谷CLUB QUATTRO
8月13日(木) 東京・渋谷CLUB QUATTRO ※MEMBERSHIP SITE “RULE’s”限定ライブ
open18:00 / start19:00 ※全公演
▼チケット
・T-Shirts付きチケット 8,800円
・スタンディング 5,800円
・スタンディング(学割) 4,000円+1D
【RULE’s先行受付】
受付期間：6月22日(月)23:59まで
https://fc.ncis.jp
■ツーマンツアー＜Nothing’s Carved In Stone “Hand In Hand Tour 2026”＞
09月30日(水) 神奈川・KT Zepp Yokohama
w/ [Alexandros]
10月02日(金) 愛知・名古屋DIAMOND HALL
w/ cinema staff
10月30日(金) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
w/ フレデリック
open18:00 / start19:00 ※全公演
▼チケット
スタンディング 6,300円+1D
スタンディング(学割) 4,000円+1D
関連リンク
◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャルサイト
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◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャル通販サイト
◆Nothing’s Carved In Stone メンバーシップサイト『RULE’s』