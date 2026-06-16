歌手のアイナ・ジ・エンドが世界的人気ＹｏｕＴｕｂｅコンテンツ「Ｋｉｌｌｉｎｇ Ｖｏｉｃｅ」に初登場した動画が１６日、公開された。

「Ｋｉｌｌｉｎｇ―」はチャンネル登録者数５５０万人を超え、動画総再生数が３１・５億回を超え世界的人気を誇る韓国のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「Ｄｉｎｇｏ Ｍｕｓｉｃ」の人気コンテンツ。自身の代表曲をメドレー形式で「一発撮り」かつノーカットで披露するのが特徴で、これまで日本人ソロアーティストでは、ちゃんみなとＬｉｌａｓ（幾田りら）の２組しか出演したことがない。

撮影は韓国・ソウルで敢行。代表曲の「革命道中― Ｏｎ Ｔｈｅ Ｗａｙ」や「ルミナス― Ｌｕｍｉｎｏｕｓ」など「これを見てもらえたらアイナ・ジ・エンドがわかるというようなセットリスト」と胸を張る全７曲を歌唱している。アイナも「アイナ・ジ・エンドの楽曲の中でもアニメタイアップや、映画『キリエのうた』の主題歌など、よく聴かれているものをチョイスしています」とアピールしている。

同コンテンツ初出演、自身初の一発撮りメドレーを終え、「韓国のチームはみんな優しくて愉快でした。楽しげな空間で歌うことができましたが、わたしの楽曲が暗く激しいものもあるので驚かせていなかったか不安です。素敵な空間を用意してくれてありがとうございました」とコメントした。

現地では食事も楽しんだようで「日本で食べるサムギョプサルとはまた違って、塩やオイルで食べました。美味しかったです」と満喫した様子。動画を見るファンに向けては「ご飯を食べながらでも、移動中でも、お家でじっくりでも、楽しんでもらえたら嬉しいです！よろしくおねがいします」と呼びかけた。

◆収録楽曲一覧

ルミナス― Ｌｕｍｉｎｏｕｓ

Ｆｒａｉｌ

Ｒｅｄ：ｂｉｒｔｈｍａｒｋ

キリエ・憐れみの讃歌

アイコトバ

革命道中― Ｏｎ Ｔｈｅ Ｗａｙ

きえないで