独占コメント到着！話題の新鋭ロックバンド・Or Blues Factory、6月25日開催「下北沢ジャンクション vol.3」に出演

川崎出身のロックバンド・Or Blues Factoryが、2026年6月25日（木）に下北沢CLUB251で開催される「EX ENTERTAINMENT presents 下北沢ジャンクション vol.3」に出演する。

同バンドは2023年12月に結成され、2024年に本格活動を開始した3人組。ボーカル、ギターの井坂海音（いさか あお）、ベースのスズキサトシ（鈴木 諭）、ドラムの朝陽（あさひ）による編成で、感情豊かな歌詞と力強い演奏、幅広い音楽ジャンルを吸収したエネルギッシュでメロディアスなロックサウンドが特徴だ。ライブでの熱狂的なパフォーマンスも高く評価されている。

2025年12月に1stアルバム『アナログジャンキー』をリリースして注目を集めた中、音楽プロデューサー・松隈ケンタ氏とタッグを組んだ新シングルをリリース。福岡にある松隈氏のスタジオでレコーディングを行い、6月13日配信「涙にやられそう」、6月20日配信「暁」の2曲をリリースした。アルバムバージョンとは異なる新アレンジで仕上げられた楽曲は、バンドの新たな可能性を示す作品となっている。

「下北沢ジャンクション」は、これからブレイクを狙うインディーズバンドを対象とした投票制の勝ち抜きイベント。観客の投票で勝ち上がったバンドは、EXシアター六本木で開催される「リコメンズ ジャンクション」への出演権を獲得できる。

Or Blues Factoryは、今回のイベントを重要なステップと位置づけ、松隈氏プロデュースによる新曲の勢いも借りて、観客の支持を集め六本木の大舞台への切符を掴む意向だ。投票制ならではの熱いバトルが予想される。音楽ファンにとって見逃せない一夜となりそうだ。

チケットは現在発売中。詳細はOr Blues Factoryの公式InstagramやLivePocketで確認できる。

【Or Blues Factory コメント】

下北沢ジャンクション、初参戦します。どのバンドよりも熱い演奏をするのでぜひお越しください！EXシアター目指して頑張ります！

【開催概要】

「EX ENTERTAINMENT presents 下北沢ジャンクション vol.3」日時：2026年6月25日（木） OPEN 18:30／START 19:00会場：下北沢 CLUB251（東京都世田谷区）料金：前売 2,500円（+1ドリンク別）／当日 3,000円（+1ドリンク別）出演：Or Blues Factory、Nevera、Qoonelu、OLDMANチケットは現在発売中

Or Blues Factory公式Instagramhttps://www.instagram.com/orbluesfactory/

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