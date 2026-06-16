日本銀行は、およそ31年ぶりの水準となる政策金利を1.0パーセントまで引き上げました。

今後の利上げはどうなるのでしょうか？日銀前から中継です。

欠席した植田総裁にかわり会見を行った内田副総裁は、経済・物価情勢に応じて引き続き政策金利を引き上げる考えを示しました。

日銀 内田副総裁

「経済、物価、金融情勢に応じて、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことになる」

利上げに踏み切った理由について内田副総裁は、今後、消費者段階でも幅広い品目で価格の上昇につながっていく可能性があり、この上昇率が、日銀の掲げる2パーセントという「物価安定の目標を超えて上振れていくリスクがある」と説明しました。

──今後の利上げの時期などについては発言はあったのでしょうか？

内田副総裁は改めて、明確に利上げを続ける方針を示しました。しかし、今後の利上げのタイミングは、当面は中東情勢の展開が金融や為替市場、日本への経済、物価に及ぼす影響を注視する必要があるとして、「いつになるかは今の段階で考え方をもっているわけではない」 「長い期間かもしれないし、短いかもしれない」などと具体的な時期までは踏み込みませんでした。

会見のうけとめについて市場関係者は、「原油価格が落ち着く兆候があるからか、次回の利上げまで踏み込んだ発言はなかった」と話し、マーケットへの影響も限定的との見方を示しています。