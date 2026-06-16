悪いことをしてパパに叱られてしまった女の子は、泣き顔のままベルちゃんをギュッ。ベルちゃんは全く嫌がることなく、女の子が泣き止むまでじっと寄り添っていてくれる様子が反響を呼びました。

【動画：悪いことをしてパパに叱られてしまった女の子→すかさず『大型犬』に抱きつき、泣いた結果…】

パパに叱られて泣いてしまった娘さん

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『こどもとわんこ 』へ投稿された、バーニーズマウンテンドッグの「ベルちゃん」の様子です。この日投稿者さんの娘さんは、悪いことをしてパパに叱られ泣いてしまったのだそう。

泣き顔のままベルちゃんの元へやって来た娘さんは、そのままギュッ。悲しいことがあると、娘さんはよくこうしてベルちゃんを抱きしめに来るのだそうで、この日も叱られたので慰めてもらいに来たようでした。

ベルちゃんは悲しいことがあった時の特効薬！

娘さんが抱きしめると、嫌がることなくじっとしていてくれるベルちゃん。それどころかギュッとされているのが嬉し気で、そんなベルちゃんの気持ちが伝わったのか、しばらくすると娘さんも泣き止んだのだそう。

ベルちゃんにチュッとしたりギュッとしたりと、いつのまにか笑顔になった娘さん。そんな娘さんを見上げるベルちゃんの眼差しがとても優しくて、お互いに大好きなのが伝わってきて胸がほっこりしました。

お子さん視点の3頭の大型犬との暮らしとは？

お子さん達の視点で大型犬3頭を見てみると顔の高さが目の前で、とても大きく見えました。そんな3頭を紹介してくれたりもみくちゃになりながらおやつをあげたりと、触れ合っている姿はとても賑やかで楽しそう。

また、まるで赤ちゃんのようにお子さんに甘えている様子や、ままごとで病院の患者役を熱演している様子など、仲良く遊んでいる姿はお子さんも大型犬達もとても可愛らしくて、これからもいろんな姿が見られるのを楽しみにしています。

この投稿へは、女の子の愛らしさと慰めてくれる優しいベルちゃんに魅了された視聴者から、100件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『こどもとわんこ 』では、投稿主さんの2人のお子さん達と、グレートスピニーズの「めいちゃん」・オールドイングリッシュシープドッグの「アリエルちゃん」・バーニーズマウンテンドッグの「ベルちゃん」という大型犬3頭との暮らしを、お子さんの目線でとらえた様子が公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「こどもとわんこ 」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。