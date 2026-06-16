¥×¥í¥®¥¢¡ØRS DUO¡Ù¤Ï¥ß¡¼¥ÈÎ¨¡Ö1.52¡×¤¬Ï¢È¯¤¹¤ë!? 4ÁØ¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎÎ¢ÏÃ¤È¡¢½Å¿´Àß·×¤Î¡ÈÌ¯¡É¤ò¸ì¤ëÀìÌçÅ¹¤¬¤¢¤ë
ºòº£¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤Î·ã¤·¤¤³¤³°¥á¡¼¥«¡¼À½¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡£º£Ç¯¤â¿·ºî¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¡Ö¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¯¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òËÉ¤´¤¦¤È¤¹¤ëÀìÌçÅ¹¤¬¤¢¤ë¡£¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥´¥ë¥Õ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ØVGFS¡ÙÀßÃÖÅ¹¤À¡£¥¯¥é¥Ö¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥Õ¥£¥Ã¥¿¡¼¤«¤Ä¿Íºà¶µ°éÃ´Åö¤Ç¤â¤¢¤ëÍõÀîÊþµ×»á¤ËÊ¹¤¯¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØRS DUO¡Ù¤Î3¥â¥Ç¥ë¤òÊÂ¤Ù¤ÆÈæ³Ó
¡ØVGFS¡Ù¤È¤ÏVictoria Golf Fitting System¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¥»¥ó¥µ¡¼¤òÉÕ¤±¤Æ»îÂÇ¤¹¤ë¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤³¤È¡£¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¡ÚÆüÂØ¤ï¤ê¤ÎÄ´»Ò¡Û¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿¶¤êÊý¤ä¥Õ¥§¡¼¥¹³«ÊÄ¤Î¥¯¥»¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¹ç¤¦¥Ø¥Ã¥É¤È¥·¥ã¥Õ¥È¤ò¿ä¾©¡£¥Ø¥Ã¥É¤â¥·¥ã¥Õ¥È¤âÊªÀ¤òÂª¤¨¤¿ËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¡¦¥·¥ã¥Õ¥È¡¦¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥Þ¥Ã¥ÁÅÙ¤òÁí¹çÅª¤Ë¡Ö¡ó¡×¤ÇÉ½¼¨¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¤Ï7·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥®¥¢¡ØRS DUO¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î½éÂ®ÀÇ½¤È½Å¿´¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊÑÁ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍõÀî»á¤ËÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Î¥¨¥é¡¼¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤Ê¡Ö¥ß¡¼¥ÈÎ¨1.52¡×¤¬Ï¢È¯¤·¤¿¶Ã¤¤È¡¢Á°ºî¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¿Ö¤¤¤¿¡£ ¢£¡ÖÊ£¹ç¥Õ¥§¡¼¥¹¡×¤Î¹½ÁÛ¤ÏÌó10Ç¯Á°¤«¤é!? º£Ç¯¤Ï3ÁØ¤Î¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡ØQUANTUM¡Ù¤ä¡¢2ÁØ¤Î¥ß¥º¥Î¡ØJPX ONE¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¡Ö°ÛÁÇºàÊ£¹ç¡¦Â¿ÁØ¥Õ¥§¡¼¥¹¡×¤Î¹â½éÂ®¤Ë¤è¤ëÈô¤Ó¤¬ÏÃÂê¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¥×¥í¥®¥¢¤â¤½¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸«¤ÆÄÉ½¾¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢ÍõÀî»á¤Ï¡Ö¥×¥í¥®¥¢¤µ¤ó¤³¤½¡¢Ê£¹ç¥Õ¥§¡¼¥¹¸¦µæ¤¬ºÇ¤âÁá¤«¤Ã¤¿¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ê¤À¤¹¡£
¡Öº£²ó¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¤ò»È¤¦4ÁØ¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ï¡Ø¤É¤ì¤¯¤é¤¤Á°¤«¤éÃåÁÛ¤·¤¿¤«¡©¡Ù¤ò³«È¯¤ÎÊý¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¹Í¤¨Êý¤È¤·¤Æ¤Ï¥«¡¼¥Ü¥óÊ£¹ç¤ò¹¤á¤¿½éÂå¡ØDUO¡Ù¤Î»þ¡Ê2003Ç¯¡Ë¤«¤é´û¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡£23Ç¯¤âÁ°¤Ç¤¹¤è!? Åö»þ¤Ïµ»½ÑÅª¤ËÂÑµ×À¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¦µæ¼«ÂÎ¤Ï¤º¤Ã¤È½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×(ÍõÀî»á) È¯Çä¤ÏÂ¾¼Ò¤Ë¿ô¥ö·îÀè¤ò±Û¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢20ÍÍ¾Ç¯¤ò¤«¤±²¹¤á¤Æ¤¤¿¡ÖÀÑÁØ¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ø¤Îº²¡×¡£º£²ó¤Ï¿Æ²ñ¼Ò¤â´¬¤¹þ¤ß¡¢ÆÃ¼ì¤ÊÀÜÃåºÞ¤Îµ»½Ñ¤ÇÀ½ÉÊ²½¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÂÑµ×À¤Î¤¿¤áÊ¬¸ü¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÇÅÀ´¶³Ð¤¬¥Ü¥ä¤±¤¬¤Á¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ØRS DUO¡Ù¤ÏÇöÆù¤ÎÊ£¹ç¹½Â¤¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÇÊ§¿¡¡£
Ãæ´ÖÁØ¤Ë¡Ö¥Ê¥¤¥í¥ó¥á¥Ã¥·¥å¡×¤ò¶´¤ß¡¢É½ÌÌ¤Ï¤ï¤º¤«10ÁØ¤ÎÇö¤¤¥«¡¼¥Ü¥ó¤ÇÊ¤¤¦4ÁØ¹½Â¤¤À¡£Â¾¼ÒÀ½¤Ç¤Ï¿ôÀéÈ¯¤Ç³ä¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëÃæ¡¢Å°ÄìÅª¤ÊÂÑµ×¥Æ¥¹¥È¤Ç10ÁØ¤Ç¤âÂÑµ×À¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ëÍýÍ³¤¬¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë²£ÉÍ¥´¥à¤Î¡ÖÀè¿Êµ»½ÑÉôÌç¡Ê¹Ò¶õ±§ÃèÉôÌç¡Ë¡×¤ÎÀÜÃåºÞ¡Ê3ÁØÌÜ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ ¢£ ¹Å²½¸å¤â¡È¤¿¤ï¤à¡ÉËâË¡¤ÎÀÜÃåºÞ¤Ç½éÂ®¡ý ¡ÖÄÌ¾ï¤ÎÀÜÃåºÞ¤Ï¹Å²½¤·¤¿¤é¥Ñ¥¥Ã¤È¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇÆâÁØ¤Î¥Á¥¿¥ó¤ò¤¤¤¯¤éÇö¤¯¤·¤Æ¤â1Ëç¤ÎÈÄ¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈ¿È¯¤òÁË³²¤·¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë½À¤é¤«¤¤ÀÜÃåºÞ¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥í¥¹¤ÎÈ¯À¸¤·¤Å¤é¤¤ÆÃ¼ì¤Ê½À¤é¤«¤¤ÀÜÃåºÞ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¤â¤¿¤ï¤à¤·ÆâÁØ¤Î¥Á¥¿¥ó¤â¤¿¤ï¤à¡£¤½¤³¤¬Ä·¤ÍÊÖ¤¹¤Î¤Ç¡¢½éÂ®ÀÇ½¤â¾å¤¬¤ë¡£¤³¤Î¡È¤¿¤ï¤ß¡É¤Ï²æ¡¹¤Ç¤âÂÇ¤Ã¤¿¡ÚÂÇ´¶¡Û¤Ç¤¹¤°´¶¤¸¼è¤ì¤Þ¤¹¤è¡×
¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÇ¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëÍõÀî»á¡£É½ÌÌ¤Ï¥«¡¼¥Ü¥ó¤Ç¤â¥Õ¥ë¥Á¥¿¥ó¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤²»¤¬¶Á¤¡¢¶Ã¤¤Ï¤½¤Î»îÂÇ¥Ç¡¼¥¿¤À¡£ÂÇÅÀ¤¬¥È¥¦¤ä¾å²¼¤Ë¥Ð¥é¤Ä¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Î¥ß¡¼¥ÈÎ¨¡Ö1.52¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡£¤ï¤¶¤È¥Ò¡¼¥ë¤ä²¼¤ËÂç¤¤¯³°¤¹¤È¤è¤¦¤ä¤¯1.42¤ä1.43¤ËÍî¤È¤»¤¿¤¬¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ç1.50°Ê¾å¤Î½éÂ®ÀÇ½¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ ¡Ö¤¤¤ä¡¢ËÜÅö¤Ë1.52¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿¿¤óÃæ¤ò³°¤·¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¥È¥¦¤ä²¼¤Ë³°¤·¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤â¥³¥ì¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¥ß¡¼¥ÈÎ¨¤¬1.45°Ê²¼¤ËÍî¤Á¤ëÅö¤¿¤ê¤Ç1.5¤Ë¶á¤¤É½¼¨¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±½éÂ®ÀÇ½¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡Ê¥ß¡¼¥ÈÎ¨¡Ë¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Â¾¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×
¤³¤Î½éÂ®ÀÇ½¤Ï¡¢¥×¥í¥®¥¢¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ö¿¼½Å¿´¡×¤«¤éÅ¾´¹¤·¡¢¡Ö½Å¿´¿¼ÅÙ¤òÁ°ºî¤è¤êÁ´ÂÎÅª¤ËÀõ¤¯¤·¤¿¡×¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÍýÍ³¤À¤È¤¤¤¦¡£ ¢£¤ä¤ä ¡ÈÀõ½Å¿´¡É¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤â¥À¥Ö¥ë¤Ç¸ú¤¯ ¡Öº£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ã¤Æ¡¢Á°ºî¤è¤ê½Å¿´¿¼ÅÙ¤¬Á´ÂÎÅª¤ËÀõ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥®¥¢¤Ã¤Æ¡È¿¼½Å¿´¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¾å¤¬¤ë¡É¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£ºî¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÀõ¤¤¡£¤¿¤À¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Æ¥â¥Ç¥ë¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ð¤·¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤ÎÀß·×ÊÑ¹¹¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¾ÜºÙ·×Â¬¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¡¼¥Ü¥ó¤ÎÉ½ÌÌ¤â¥Ö¥é¥¹¥È½èÍý¤È¥¹¥³¥¢¥é¥¤¥ó²Ã¹©¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´Ä¶¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¥¹¥Ô¥óÀÇ½¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹©É×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
Àõ½Å¿´²½¤Ï¡¢¤ª¿¬¤¬Íî¤Á¤Æ¥í¥Õ¥È¤¬¿²¤ëµóÆ°¤òÍÞ¤¨¡¢Á°¤Ë²¡¤»¤ë¤¿¤á¶¯ÃÆÆ»¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ëÍõÀî»á¤Ï¡¢DUO¥Õ¥§¡¼¥¹¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç½éÂ®¤¬½Ð¤ë¤È²òÀâ¡£¤¿¤À¡¢Àõ½Å¿´¤ÈÊ¹¤¯¤È¡ÖÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤Ä¤«¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÀèÆþ´Ñ¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ë¤¬¡Ö¤½¤³¤¬º£¤Þ¤ÇåÌÌ©¤Ê½Å¿´Àß·×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿PRGR¤ÎÀ¨¤µ¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£ ¡ÖÀõ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¢âÆñ¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢³«ÊÄ¤¬åÌÌ©¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ÆÁ´Á³¤Ä¤«¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£µ÷Î¥¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á½Å¿´¤ò¿¼¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢½Å¿´µ÷Î¥¤È½Å¿´³Ñ¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯¥¹¥¯¥¨¥¢¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Á°ºî¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Î¡ØRS¡Ù¤â¡ØRS MAX¡Ù¤â¤Ä¤«¤Þ¤ê´ó¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï3¤Ä¤ò¶ÑÅùÇÛÃÖ¤·¤ÆÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¤·¤¿°õ¾Ý¡£¥Ø¥Ã¥ÉÂÎÀÑ¤â445?450?460¤È¥Õ¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡×
¤³¤Î¶ÑÅùÇÛÃÖ¤ò¡ÖVGFS¡×Â¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Á¥Õ¥£¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ´¿·Þ¤¹¤ëÍõÀî»á¤Ï¡¢·×Â¬¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤â¡Ö3¤Ä¤¬¤É¤ì¤À¤±ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¿¿¤óÃæ¤Ë¤¯¤ë¡ØRS ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤Ï¡¢Á°ºî¤Î¡ØRS¡Ù¤ËÈæ¤Ù¤Æ½Å¿´µ÷Î¥¤¬1¥ß¥ê¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡£¤Û¤Ü¶á¤¤¿¶¤ê´¶¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢½Å¿´³Ñ¤ÏÁ°ºî¤è¤êÌó2ÅÙ¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡£ ¢£ £³¤Ä¤Î¥Ø¥Ã¥É¤ò¡Ö¶ÑÅù¤Ë¡×ºÆÇÛÃÖ¤·¤¿ ¡ÖÁ°ºî¤Ï¡ØRS MAX¡Ù¤È¤Ä¤«¤Þ¤ê¶ñ¹ç¤¬¶á¤¯¡¢¡ØRS¡Ù¼«ÂÎ¤¬¤«¤Ê¤ê¤Ä¤«¤Þ¤ê´ó¤ê¤Ç¤·¤¿¡£º£ºî¤Ï¡ØRS MAX¡Ù¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤«¤Þ¤é¤»¤ë°ÌÃÖ¤Ç¡¢¡ØRS¡Ù¤Ï¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤«¤Þ¤ê´ó¤ê¤Î¿¿¤óÃæ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤âÁ°ºî¡ØRS F¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬º£ºî¤Ï¡ØRS¡Ù¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥Õ¥È¼¡Âè¤ÇÉý¹¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¤ä¤µ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Å¤±¤Î¡ØRS MAX ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤Ï¤É¤¦¤«¡£¥·¥ê¡¼¥ººÇÂçµé¤ÎÄ¾¿ÊÀ¤ò¸Ø¤ë´·À¥â¡¼¥á¥ó¥È¤ÎÂç¤¤Ê¥â¥Ç¥ë¤À¤¬¡¢Á°ºî¤ËÈæ¤Ù¤ÆÀ½ÉÊÆÃÀ¤¬°ìÈÖÂç¤¤¯¡¢ÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ ¡ÖÁ°ºî¤Ï¡Ø°ìÈÖ¤Ä¤«¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¤Ï¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¼Â¤Ï½Å¿´µ÷Î¥¤¬Ä¹¤¯¡¢¤¢¤ë°ìÄêÁØ¤Ë¤ÏÊÖ¤·¤Å¤é¤¤¥·¥Ó¥¢¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¤Ï¤½¤³¤ò2À¤Û¤ÉÃ»¤¯¤·¡¢µÕ¤Ë½Å¿´³Ñ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¹¹¡£Á°ºî¤Î¼åÅÀ¤À¤Ã¤¿¡Ø°ìÉô¤Ø¤ÎÌá¤ê¤Ë¤¯¤µ¡Ù¤ò¾Ã¤·¡¢°Â¿´´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥é¥¯¤Ë¥Ï¥¤¥É¥í¡¼¤¬ÂÇ¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥¦¥§¥¤¥ÈÊÑ¹¹¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙÂÇ¤Æ¤ë¿Í¤Ë¤â»È¤¨¤ëÈÆÍÑÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥â¥Ç¥ë¡ØRS F ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃ¡¤±¤ë¥Õ¥§¡¼¥É¥Ð¥¤¥¢¥¹¡õ¥Õ¥é¥Ã¥È¥é¥¤¤Î¸ÂÄêºî¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ëº¸¤ò¾Ã¤»¤ë»ÅÍÍ¤Ë¡£¡Öº£ºî¤Ï°ìµ¤¤Ë¾®¤Ö¤ê¡Ê445cc¡Ë¤Ë¤·¤ÆÁàºîÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Å¿´³Ñ¤âÁ°ºî¤è¤ê3ÅÙ°Ê¾å¾®¤µ¤¤25ÅÙ¤È¡ØGT4¡ÙÅª¤Ê¤Ä¤«¤Þ¤é¤»¤Ê¤¤Àß·×¡£Äã¥¹¥Ô¥ó¤Î¹âÂ®¥Õ¥§¡¼¥É¤òµá¤á¤ë¿Í¤¬¤Ö¤ÃÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤Í¡× ¡Ö1.52Ï¢È¯¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤ÎÀßÄê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤·¤Ä¤³¤¯Ìä¤¦¤â¤Î¤Î¡¢ÈÝÄê¤¹¤ëÍõÀî»á¡£¼Â¤ÏÅ¹ÊÞ°ÜÅ¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æµ¡ºà¤â°ì¿·¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¿ô»ú¤¬´Å¤¯¤Ê¤ëÎà¤ÎÀßÄê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¥ß¡¼¥ÈÎ¨¤Î¿¿µ¶¤Ï¤ª¶á¤¯¤ÎVGFSÀßÃÖÅ¹¤Ç¤¼¤Ò³Î¤«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ ¡ý¼èºà¶¨ÎÏ¡¿¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥´¥ë¥Õ ¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ëÈêÊ¸Ã«Å¹
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡Ú²èÁü¡Û¥É¥é¥¤¥Ð¡¼3µ¡¼ï¤Î´é¤òÊÂ¤Ù¤ÆÈæ³Ó
¥×¥í¥®¥¢¡ØRS DUO¡Ù¤Ï¥ß¡¼¥ÈÎ¨¡Ö1.52¡×¤¬Ï¢È¯¤¹¤ë!? 4ÁØ¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎÎ¢ÏÃ¤È¡¢½Å¿´Àß·×¤Î¡ÈÌ¯¡É¤ò¸ì¤ëÀìÌçÅ¹¤¬¤¢¤ë
¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¡ØGTS¡Ù¤Ï3¤Ä¤È¤â¡È¥³¥¢¡É!? ¡ÖÆñ¤·¤¤¡¦¤ä¤µ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤òÊ¤¤¹ÀìÌçÅ¹¤¬¤¢¤ë
ºÇ¿·ºî¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ªËÜÅö¤Ë¹ç¤¦¡Ö¥³¥¢¡×¥â¥Ç¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÀìÌçÅ¹¤Ç¸«¤Ä¤±¤ëÊýË¡
10Ç¯´Ö¤Î·ë¾½¤È¤Ê¤ë4ÁØÊ£¹ç¡ØDUO¥Õ¥§¡¼¥¹¡Ù¤ÇRS»Ë¾åºÇ¹â½éÂ®¡ª¥×¥í¥®¥¢¡ØRS DUO/Æ±F/Æ±MAX¡Ù¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢7·î10Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡Ú²èÁü¡Û¡ØRS DUO¡Ù¤Î3¥â¥Ç¥ë¤òÊÂ¤Ù¤ÆÈæ³Ó
¡ØVGFS¡Ù¤È¤ÏVictoria Golf Fitting System¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¥»¥ó¥µ¡¼¤òÉÕ¤±¤Æ»îÂÇ¤¹¤ë¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤³¤È¡£¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¡ÚÆüÂØ¤ï¤ê¤ÎÄ´»Ò¡Û¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿¶¤êÊý¤ä¥Õ¥§¡¼¥¹³«ÊÄ¤Î¥¯¥»¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¹ç¤¦¥Ø¥Ã¥É¤È¥·¥ã¥Õ¥È¤ò¿ä¾©¡£¥Ø¥Ã¥É¤â¥·¥ã¥Õ¥È¤âÊªÀ¤òÂª¤¨¤¿ËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¡¦¥·¥ã¥Õ¥È¡¦¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥Þ¥Ã¥ÁÅÙ¤òÁí¹çÅª¤Ë¡Ö¡ó¡×¤ÇÉ½¼¨¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¤Ï7·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥®¥¢¡ØRS DUO¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î½éÂ®ÀÇ½¤È½Å¿´¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊÑÁ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍõÀî»á¤ËÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Î¥¨¥é¡¼¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤Ê¡Ö¥ß¡¼¥ÈÎ¨1.52¡×¤¬Ï¢È¯¤·¤¿¶Ã¤¤È¡¢Á°ºî¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¿Ö¤¤¤¿¡£ ¢£¡ÖÊ£¹ç¥Õ¥§¡¼¥¹¡×¤Î¹½ÁÛ¤ÏÌó10Ç¯Á°¤«¤é!? º£Ç¯¤Ï3ÁØ¤Î¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡ØQUANTUM¡Ù¤ä¡¢2ÁØ¤Î¥ß¥º¥Î¡ØJPX ONE¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¡Ö°ÛÁÇºàÊ£¹ç¡¦Â¿ÁØ¥Õ¥§¡¼¥¹¡×¤Î¹â½éÂ®¤Ë¤è¤ëÈô¤Ó¤¬ÏÃÂê¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¥×¥í¥®¥¢¤â¤½¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸«¤ÆÄÉ½¾¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢ÍõÀî»á¤Ï¡Ö¥×¥í¥®¥¢¤µ¤ó¤³¤½¡¢Ê£¹ç¥Õ¥§¡¼¥¹¸¦µæ¤¬ºÇ¤âÁá¤«¤Ã¤¿¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ê¤À¤¹¡£
¡Öº£²ó¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¤ò»È¤¦4ÁØ¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ï¡Ø¤É¤ì¤¯¤é¤¤Á°¤«¤éÃåÁÛ¤·¤¿¤«¡©¡Ù¤ò³«È¯¤ÎÊý¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¹Í¤¨Êý¤È¤·¤Æ¤Ï¥«¡¼¥Ü¥óÊ£¹ç¤ò¹¤á¤¿½éÂå¡ØDUO¡Ù¤Î»þ¡Ê2003Ç¯¡Ë¤«¤é´û¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡£23Ç¯¤âÁ°¤Ç¤¹¤è!? Åö»þ¤Ïµ»½ÑÅª¤ËÂÑµ×À¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¦µæ¼«ÂÎ¤Ï¤º¤Ã¤È½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×(ÍõÀî»á) È¯Çä¤ÏÂ¾¼Ò¤Ë¿ô¥ö·îÀè¤ò±Û¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢20ÍÍ¾Ç¯¤ò¤«¤±²¹¤á¤Æ¤¤¿¡ÖÀÑÁØ¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ø¤Îº²¡×¡£º£²ó¤Ï¿Æ²ñ¼Ò¤â´¬¤¹þ¤ß¡¢ÆÃ¼ì¤ÊÀÜÃåºÞ¤Îµ»½Ñ¤ÇÀ½ÉÊ²½¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÂÑµ×À¤Î¤¿¤áÊ¬¸ü¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÇÅÀ´¶³Ð¤¬¥Ü¥ä¤±¤¬¤Á¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ØRS DUO¡Ù¤ÏÇöÆù¤ÎÊ£¹ç¹½Â¤¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÇÊ§¿¡¡£
Ãæ´ÖÁØ¤Ë¡Ö¥Ê¥¤¥í¥ó¥á¥Ã¥·¥å¡×¤ò¶´¤ß¡¢É½ÌÌ¤Ï¤ï¤º¤«10ÁØ¤ÎÇö¤¤¥«¡¼¥Ü¥ó¤ÇÊ¤¤¦4ÁØ¹½Â¤¤À¡£Â¾¼ÒÀ½¤Ç¤Ï¿ôÀéÈ¯¤Ç³ä¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëÃæ¡¢Å°ÄìÅª¤ÊÂÑµ×¥Æ¥¹¥È¤Ç10ÁØ¤Ç¤âÂÑµ×À¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ëÍýÍ³¤¬¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë²£ÉÍ¥´¥à¤Î¡ÖÀè¿Êµ»½ÑÉôÌç¡Ê¹Ò¶õ±§ÃèÉôÌç¡Ë¡×¤ÎÀÜÃåºÞ¡Ê3ÁØÌÜ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ ¢£ ¹Å²½¸å¤â¡È¤¿¤ï¤à¡ÉËâË¡¤ÎÀÜÃåºÞ¤Ç½éÂ®¡ý ¡ÖÄÌ¾ï¤ÎÀÜÃåºÞ¤Ï¹Å²½¤·¤¿¤é¥Ñ¥¥Ã¤È¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇÆâÁØ¤Î¥Á¥¿¥ó¤ò¤¤¤¯¤éÇö¤¯¤·¤Æ¤â1Ëç¤ÎÈÄ¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈ¿È¯¤òÁË³²¤·¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë½À¤é¤«¤¤ÀÜÃåºÞ¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥í¥¹¤ÎÈ¯À¸¤·¤Å¤é¤¤ÆÃ¼ì¤Ê½À¤é¤«¤¤ÀÜÃåºÞ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¤â¤¿¤ï¤à¤·ÆâÁØ¤Î¥Á¥¿¥ó¤â¤¿¤ï¤à¡£¤½¤³¤¬Ä·¤ÍÊÖ¤¹¤Î¤Ç¡¢½éÂ®ÀÇ½¤â¾å¤¬¤ë¡£¤³¤Î¡È¤¿¤ï¤ß¡É¤Ï²æ¡¹¤Ç¤âÂÇ¤Ã¤¿¡ÚÂÇ´¶¡Û¤Ç¤¹¤°´¶¤¸¼è¤ì¤Þ¤¹¤è¡×
¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÇ¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëÍõÀî»á¡£É½ÌÌ¤Ï¥«¡¼¥Ü¥ó¤Ç¤â¥Õ¥ë¥Á¥¿¥ó¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤²»¤¬¶Á¤¡¢¶Ã¤¤Ï¤½¤Î»îÂÇ¥Ç¡¼¥¿¤À¡£ÂÇÅÀ¤¬¥È¥¦¤ä¾å²¼¤Ë¥Ð¥é¤Ä¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Î¥ß¡¼¥ÈÎ¨¡Ö1.52¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡£¤ï¤¶¤È¥Ò¡¼¥ë¤ä²¼¤ËÂç¤¤¯³°¤¹¤È¤è¤¦¤ä¤¯1.42¤ä1.43¤ËÍî¤È¤»¤¿¤¬¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ç1.50°Ê¾å¤Î½éÂ®ÀÇ½¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ ¡Ö¤¤¤ä¡¢ËÜÅö¤Ë1.52¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿¿¤óÃæ¤ò³°¤·¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¥È¥¦¤ä²¼¤Ë³°¤·¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤â¥³¥ì¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¥ß¡¼¥ÈÎ¨¤¬1.45°Ê²¼¤ËÍî¤Á¤ëÅö¤¿¤ê¤Ç1.5¤Ë¶á¤¤É½¼¨¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±½éÂ®ÀÇ½¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡Ê¥ß¡¼¥ÈÎ¨¡Ë¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Â¾¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×
¤³¤Î½éÂ®ÀÇ½¤Ï¡¢¥×¥í¥®¥¢¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ö¿¼½Å¿´¡×¤«¤éÅ¾´¹¤·¡¢¡Ö½Å¿´¿¼ÅÙ¤òÁ°ºî¤è¤êÁ´ÂÎÅª¤ËÀõ¤¯¤·¤¿¡×¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÍýÍ³¤À¤È¤¤¤¦¡£ ¢£¤ä¤ä ¡ÈÀõ½Å¿´¡É¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤â¥À¥Ö¥ë¤Ç¸ú¤¯ ¡Öº£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ã¤Æ¡¢Á°ºî¤è¤ê½Å¿´¿¼ÅÙ¤¬Á´ÂÎÅª¤ËÀõ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥®¥¢¤Ã¤Æ¡È¿¼½Å¿´¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¾å¤¬¤ë¡É¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£ºî¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÀõ¤¤¡£¤¿¤À¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Æ¥â¥Ç¥ë¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ð¤·¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤ÎÀß·×ÊÑ¹¹¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¾ÜºÙ·×Â¬¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¡¼¥Ü¥ó¤ÎÉ½ÌÌ¤â¥Ö¥é¥¹¥È½èÍý¤È¥¹¥³¥¢¥é¥¤¥ó²Ã¹©¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´Ä¶¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¥¹¥Ô¥óÀÇ½¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹©É×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
Àõ½Å¿´²½¤Ï¡¢¤ª¿¬¤¬Íî¤Á¤Æ¥í¥Õ¥È¤¬¿²¤ëµóÆ°¤òÍÞ¤¨¡¢Á°¤Ë²¡¤»¤ë¤¿¤á¶¯ÃÆÆ»¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ëÍõÀî»á¤Ï¡¢DUO¥Õ¥§¡¼¥¹¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç½éÂ®¤¬½Ð¤ë¤È²òÀâ¡£¤¿¤À¡¢Àõ½Å¿´¤ÈÊ¹¤¯¤È¡ÖÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤Ä¤«¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÀèÆþ´Ñ¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ë¤¬¡Ö¤½¤³¤¬º£¤Þ¤ÇåÌÌ©¤Ê½Å¿´Àß·×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿PRGR¤ÎÀ¨¤µ¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£ ¡ÖÀõ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¢âÆñ¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢³«ÊÄ¤¬åÌÌ©¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ÆÁ´Á³¤Ä¤«¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£µ÷Î¥¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á½Å¿´¤ò¿¼¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢½Å¿´µ÷Î¥¤È½Å¿´³Ñ¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯¥¹¥¯¥¨¥¢¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Á°ºî¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Î¡ØRS¡Ù¤â¡ØRS MAX¡Ù¤â¤Ä¤«¤Þ¤ê´ó¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï3¤Ä¤ò¶ÑÅùÇÛÃÖ¤·¤ÆÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¤·¤¿°õ¾Ý¡£¥Ø¥Ã¥ÉÂÎÀÑ¤â445?450?460¤È¥Õ¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡×
¤³¤Î¶ÑÅùÇÛÃÖ¤ò¡ÖVGFS¡×Â¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Á¥Õ¥£¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ´¿·Þ¤¹¤ëÍõÀî»á¤Ï¡¢·×Â¬¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤â¡Ö3¤Ä¤¬¤É¤ì¤À¤±ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¿¿¤óÃæ¤Ë¤¯¤ë¡ØRS ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤Ï¡¢Á°ºî¤Î¡ØRS¡Ù¤ËÈæ¤Ù¤Æ½Å¿´µ÷Î¥¤¬1¥ß¥ê¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡£¤Û¤Ü¶á¤¤¿¶¤ê´¶¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢½Å¿´³Ñ¤ÏÁ°ºî¤è¤êÌó2ÅÙ¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡£ ¢£ £³¤Ä¤Î¥Ø¥Ã¥É¤ò¡Ö¶ÑÅù¤Ë¡×ºÆÇÛÃÖ¤·¤¿ ¡ÖÁ°ºî¤Ï¡ØRS MAX¡Ù¤È¤Ä¤«¤Þ¤ê¶ñ¹ç¤¬¶á¤¯¡¢¡ØRS¡Ù¼«ÂÎ¤¬¤«¤Ê¤ê¤Ä¤«¤Þ¤ê´ó¤ê¤Ç¤·¤¿¡£º£ºî¤Ï¡ØRS MAX¡Ù¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤«¤Þ¤é¤»¤ë°ÌÃÖ¤Ç¡¢¡ØRS¡Ù¤Ï¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤«¤Þ¤ê´ó¤ê¤Î¿¿¤óÃæ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤âÁ°ºî¡ØRS F¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬º£ºî¤Ï¡ØRS¡Ù¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥Õ¥È¼¡Âè¤ÇÉý¹¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¤ä¤µ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Å¤±¤Î¡ØRS MAX ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤Ï¤É¤¦¤«¡£¥·¥ê¡¼¥ººÇÂçµé¤ÎÄ¾¿ÊÀ¤ò¸Ø¤ë´·À¥â¡¼¥á¥ó¥È¤ÎÂç¤¤Ê¥â¥Ç¥ë¤À¤¬¡¢Á°ºî¤ËÈæ¤Ù¤ÆÀ½ÉÊÆÃÀ¤¬°ìÈÖÂç¤¤¯¡¢ÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ ¡ÖÁ°ºî¤Ï¡Ø°ìÈÖ¤Ä¤«¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¤Ï¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¼Â¤Ï½Å¿´µ÷Î¥¤¬Ä¹¤¯¡¢¤¢¤ë°ìÄêÁØ¤Ë¤ÏÊÖ¤·¤Å¤é¤¤¥·¥Ó¥¢¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¤Ï¤½¤³¤ò2À¤Û¤ÉÃ»¤¯¤·¡¢µÕ¤Ë½Å¿´³Ñ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¹¹¡£Á°ºî¤Î¼åÅÀ¤À¤Ã¤¿¡Ø°ìÉô¤Ø¤ÎÌá¤ê¤Ë¤¯¤µ¡Ù¤ò¾Ã¤·¡¢°Â¿´´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥é¥¯¤Ë¥Ï¥¤¥É¥í¡¼¤¬ÂÇ¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥¦¥§¥¤¥ÈÊÑ¹¹¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙÂÇ¤Æ¤ë¿Í¤Ë¤â»È¤¨¤ëÈÆÍÑÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥â¥Ç¥ë¡ØRS F ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃ¡¤±¤ë¥Õ¥§¡¼¥É¥Ð¥¤¥¢¥¹¡õ¥Õ¥é¥Ã¥È¥é¥¤¤Î¸ÂÄêºî¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ëº¸¤ò¾Ã¤»¤ë»ÅÍÍ¤Ë¡£¡Öº£ºî¤Ï°ìµ¤¤Ë¾®¤Ö¤ê¡Ê445cc¡Ë¤Ë¤·¤ÆÁàºîÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Å¿´³Ñ¤âÁ°ºî¤è¤ê3ÅÙ°Ê¾å¾®¤µ¤¤25ÅÙ¤È¡ØGT4¡ÙÅª¤Ê¤Ä¤«¤Þ¤é¤»¤Ê¤¤Àß·×¡£Äã¥¹¥Ô¥ó¤Î¹âÂ®¥Õ¥§¡¼¥É¤òµá¤á¤ë¿Í¤¬¤Ö¤ÃÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤Í¡× ¡Ö1.52Ï¢È¯¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤ÎÀßÄê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤·¤Ä¤³¤¯Ìä¤¦¤â¤Î¤Î¡¢ÈÝÄê¤¹¤ëÍõÀî»á¡£¼Â¤ÏÅ¹ÊÞ°ÜÅ¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æµ¡ºà¤â°ì¿·¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¿ô»ú¤¬´Å¤¯¤Ê¤ëÎà¤ÎÀßÄê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¥ß¡¼¥ÈÎ¨¤Î¿¿µ¶¤Ï¤ª¶á¤¯¤ÎVGFSÀßÃÖÅ¹¤Ç¤¼¤Ò³Î¤«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ ¡ý¼èºà¶¨ÎÏ¡¿¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥´¥ë¥Õ ¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ëÈêÊ¸Ã«Å¹
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡Ú²èÁü¡Û¥É¥é¥¤¥Ð¡¼3µ¡¼ï¤Î´é¤òÊÂ¤Ù¤ÆÈæ³Ó
¥×¥í¥®¥¢¡ØRS DUO¡Ù¤Ï¥ß¡¼¥ÈÎ¨¡Ö1.52¡×¤¬Ï¢È¯¤¹¤ë!? 4ÁØ¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎÎ¢ÏÃ¤È¡¢½Å¿´Àß·×¤Î¡ÈÌ¯¡É¤ò¸ì¤ëÀìÌçÅ¹¤¬¤¢¤ë
¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¡ØGTS¡Ù¤Ï3¤Ä¤È¤â¡È¥³¥¢¡É!? ¡ÖÆñ¤·¤¤¡¦¤ä¤µ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤òÊ¤¤¹ÀìÌçÅ¹¤¬¤¢¤ë
ºÇ¿·ºî¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ªËÜÅö¤Ë¹ç¤¦¡Ö¥³¥¢¡×¥â¥Ç¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÀìÌçÅ¹¤Ç¸«¤Ä¤±¤ëÊýË¡
10Ç¯´Ö¤Î·ë¾½¤È¤Ê¤ë4ÁØÊ£¹ç¡ØDUO¥Õ¥§¡¼¥¹¡Ù¤ÇRS»Ë¾åºÇ¹â½éÂ®¡ª¥×¥í¥®¥¢¡ØRS DUO/Æ±F/Æ±MAX¡Ù¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢7·î10Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼